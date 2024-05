Jota Tech inaugura nova e moderna loja nesta quarta (15) em Cachoeiro

Com quase seis anos de mercado, a Jota Tech Climatização e Energia Solar não para de inovar e buscar atender os clientes da melhor forma. Um novo e importante passo da empresa será dado nesta quarta-feira (15), com a inauguração da nova e moderna loja, localizada no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.

Para o diretor da Jota Tech, João Paulo Vieira Sales, a inauguração da loja é fruto de um trabalho sério e comprometido com as necessidades dos clientes.

E foi o próprio João Paulo que decidiu investir em um sonho de criança. “Desde criança tenho esse desejo de trabalhar com energia. Com 14 anos, tive a oportunidade de fazer o ‘Menor Aprendiz’ no Senai e não tive dúvidas sobre o curso: escolhi elétrica”, revela.

Após se formar, João Paulo seguiu no ramo de elétrica. “Trabalhei na indústria na parte elétrica e tive experiências incríveis nesses trabalhos. Todo o conhecimento veio da prática desses trabalhos. No entanto, em 2017decidi me aposentar como CLT para investir em meu próprio negócio”, conta o empresário.

João Paulo passou a trabalhar com prestação de serviços, diretamente com montagem e serviços elétricos. O negócio foi dando certo, ele viu que era o momento de escolher o nome para o empreendimento.

“Pensei em dar um nome com base na empresa do meu pai Ele sempre foi autônomo e o primeiro CNPJ dele foi JT, as iniciais de seu nome: José Trajano. Peguei essa base no nome do meu pai e decidi seguir o legado: Jota é a inicial do meu nome e Tech é a tecnologia que oferecemos aos clientes”, explica.

Ao longo dos últimos anos, a Jota Tech Climatização e Energia Solar construiu parcerias de sucesso, como a que possui com a Fortlev Solar, e buscando entregar qualidade aos clientes. “Essa é a nossa história e a nossa essência. Além disso, também posso contar com minha esposa e meus filhos, que me apoiam muito no trabalho”, completa o empresário.

Serviços:

Instagram: @jotatechsolucoes

Endereço: Bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.