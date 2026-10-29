Locação de alto padrão: Edifício Romanel é o novo endereço para valorizar sua empresa em Cachoeiro

O endereço do seu negócio define a primeira impressão do público e molda a percepção sobre a sua marca. Mais do que abrigar um consultório, loja ou escritório, a escolha da localização certa transmite prestígio, consolida a sua reputação e eleva o valor do seu atendimento.

Localizada em uma área privilegiada e segura, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, a Romanel Empreendimentos Imobiliários amplia seu portfólio e disponibiliza novas salas e lojas para locação no Edifício Romanel.

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Para médicos, dentistas, advogados, arquitetos e lojistas de alto padrão, o endereço atua como um cartão de visitas vivo. O local reflete a excelência do trabalho prestado antes mesmo do primeiro cumprimento.

“A reputação de um profissional se constrói na atenção aos detalhes. Quando investimos em um ecossistema corporativo completo, oferecemos o respeito e a dignidade que os nossos inquilinos, clientes e parceiros merecem.” — José Geraldo Romanel, CEO da Romanel Empreendimentos Imobiliários.

O que torna este endereço a escolha ideal para alugar?

O Edifício Romanel consolida-se como um verdadeiro hub de serviços. Localizado na Rua Novaes de Melo, o empreendimento fica próximo ao Fórum, à OAB, à Polícia Federal, à Matriz Velha e à Padaria Top, oferecendo fácil acesso às principais vias da cidade. Além disso, oferece amplo estacionamento rotativo, exclusivo para os clientes.

A experiência do seu cliente começa pela estrutura que o recebe. O edifício dispõe de zelador, acessibilidade arquitetônica, elevador, sanitários adaptados para pessoas com deficiência e placas indicativas em três espaços, facilitando a localização. Conta também com portaria e rigorosas medidas de segurança contra incêndio — diferenciais que proporcionam muito mais conforto e tranquilidade para sua operação diária.

Espaços para locação desenhados para o perfil do seu negócio

Para atender a diferentes modelos de atuação, o edifício disponibiliza configurações exclusivas e prontas para personalização imediata.

Salas com Vitrine (térreo, apenas 3 unidades disponíveis) Desenhadas para marcas que precisam estar de frente para o público com máxima sofisticação. Estas unidades destacam-se por uma configuração diferenciada no mercado imobiliário da cidade:

Altivez: Fachada de vidro com visibilidade direta para a rua e pé-direito duplo de 5,36 metros.

Fachada de vidro com visibilidade direta para a rua e pé-direito duplo de 5,36 metros. Amplitude inteligente: 50 m² no piso térreo integrados a 27,20 m² de mezanino (já estruturado e com ponto para pia extra).

Pronto para operar: Piso vinílico instalado, 2 banheiros, porta com fechamento interno e climatização com 3 pontos para ar-condicionado (um de 24.000 e dois de 18.000 BTUs). Instalação elétrica 110v com possibilidade de conversão para 220v.

Salas para Escritórios e Consultórios Para operações que exigem privacidade, silêncio e conforto, o edifício dispõe de salas para aluguel estrategicamente equilibradas e com estrutura de garagem independente:

Eficiência e conforto: 43,15 m² de área privativa e janela com abertura de 30 graus para ventilação natural.

43,15 m² de área privativa e janela com abertura de 30 graus para ventilação natural. Estacionamento próprio para inquilinos: Cada sala conta com vaga de garagem inclusa localizada em uma área reservada dentro do edifício, de uso exclusivo dos locatários (totalmente separada do estacionamento rotativo destinado aos clientes).

Infraestrutura completa: Três pontos para ar-condicionado (até 18.000 BTUs). Tudo integrado à estrutura de segurança e comodidade do prédio.

Locação e Gestão Patrimonial sem burocracia

A Romanel Empreendimentos Imobiliários garante tranquilidade para o dia a dia das suas atividades. Desde 2017, a empresa atua no mercado de Cachoeiro com a gestão exclusiva de portfólio próprio, o que significa uma relação de locação direta, ágil, sem intermediários burocráticos e totalmente focada em parcerias de longo prazo.

Posicione a sua marca no patamar que ela merece

O valor de um endereço também é medido por quem já está lá. Atualmente, o Edifício Romanel já conta com 24 salas para consultórios e 2 salas com vitrine no térreo alugadas, compondo um ecossistema empresarial e de saúde amplamente validado na cidade.

Instalar a sua empresa neste endereço significa dividir espaço com marcas e profissionais de referência como Nathália Ribas (estética), Psicóloga Carolayne, Clínica Vacinar, Íntegra Contabilidade, C E R Consultoria (psicologia), Ketlym Rabelo (psicóloga), Lune Di Oro (semijoias), Rafael Rocha (nefrologista), Carbomix (mineração), Barone Soluções Tecnológicas, Ingrid Caprini (estética), Amanda Caralo (maquiagem), Inera (nutrologia e nutrição), Verene (tricologia e nutrologia) e Cardio Center (cardiologia).

Se você procura um espaço para alugar à altura do seu profissionalismo para receber pacientes e clientes com distinção, agende uma visita e conheça a estrutura de perto.

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