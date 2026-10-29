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Locação de alto padrão: Edifício Romanel é o novo endereço para valorizar sua empresa em Cachoeiro
Localizado no bairro Independência, o empreendimento oferece estacionamento, acessibilidade e gestão sem burocracia para marcas que buscam exclusividade.
O endereço do seu negócio define a primeira impressão do público e molda a percepção sobre a sua marca. Mais do que abrigar um consultório, loja ou escritório, a escolha da localização certa transmite prestígio, consolida a sua reputação e eleva o valor do seu atendimento.
Localizada em uma área privilegiada e segura, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, a Romanel Empreendimentos Imobiliários amplia seu portfólio e disponibiliza novas salas e lojas para locação no Edifício Romanel.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Para médicos, dentistas, advogados, arquitetos e lojistas de alto padrão, o endereço atua como um cartão de visitas vivo. O local reflete a excelência do trabalho prestado antes mesmo do primeiro cumprimento.
“A reputação de um profissional se constrói na atenção aos detalhes. Quando investimos em um ecossistema corporativo completo, oferecemos o respeito e a dignidade que os nossos inquilinos, clientes e parceiros merecem.” — José Geraldo Romanel, CEO da Romanel Empreendimentos Imobiliários.
O que torna este endereço a escolha ideal para alugar?
O Edifício Romanel consolida-se como um verdadeiro hub de serviços. Localizado na Rua Novaes de Melo, o empreendimento fica próximo ao Fórum, à OAB, à Polícia Federal, à Matriz Velha e à Padaria Top, oferecendo fácil acesso às principais vias da cidade. Além disso, oferece amplo estacionamento rotativo, exclusivo para os clientes.
A experiência do seu cliente começa pela estrutura que o recebe. O edifício dispõe de zelador, acessibilidade arquitetônica, elevador, sanitários adaptados para pessoas com deficiência e placas indicativas em três espaços, facilitando a localização. Conta também com portaria e rigorosas medidas de segurança contra incêndio — diferenciais que proporcionam muito mais conforto e tranquilidade para sua operação diária.
Espaços para locação desenhados para o perfil do seu negócio
Para atender a diferentes modelos de atuação, o edifício disponibiliza configurações exclusivas e prontas para personalização imediata.
Salas com Vitrine (térreo, apenas 3 unidades disponíveis) Desenhadas para marcas que precisam estar de frente para o público com máxima sofisticação. Estas unidades destacam-se por uma configuração diferenciada no mercado imobiliário da cidade:
- Altivez: Fachada de vidro com visibilidade direta para a rua e pé-direito duplo de 5,36 metros.
- Amplitude inteligente: 50 m² no piso térreo integrados a 27,20 m² de mezanino (já estruturado e com ponto para pia extra).
- Pronto para operar: Piso vinílico instalado, 2 banheiros, porta com fechamento interno e climatização com 3 pontos para ar-condicionado (um de 24.000 e dois de 18.000 BTUs). Instalação elétrica 110v com possibilidade de conversão para 220v.
Salas para Escritórios e Consultórios Para operações que exigem privacidade, silêncio e conforto, o edifício dispõe de salas para aluguel estrategicamente equilibradas e com estrutura de garagem independente:
- Eficiência e conforto: 43,15 m² de área privativa e janela com abertura de 30 graus para ventilação natural.
- Estacionamento próprio para inquilinos: Cada sala conta com vaga de garagem inclusa localizada em uma área reservada dentro do edifício, de uso exclusivo dos locatários (totalmente separada do estacionamento rotativo destinado aos clientes).
- Infraestrutura completa: Três pontos para ar-condicionado (até 18.000 BTUs). Tudo integrado à estrutura de segurança e comodidade do prédio.
Locação e Gestão Patrimonial sem burocracia
A Romanel Empreendimentos Imobiliários garante tranquilidade para o dia a dia das suas atividades. Desde 2017, a empresa atua no mercado de Cachoeiro com a gestão exclusiva de portfólio próprio, o que significa uma relação de locação direta, ágil, sem intermediários burocráticos e totalmente focada em parcerias de longo prazo.
Posicione a sua marca no patamar que ela merece
O valor de um endereço também é medido por quem já está lá. Atualmente, o Edifício Romanel já conta com 24 salas para consultórios e 2 salas com vitrine no térreo alugadas, compondo um ecossistema empresarial e de saúde amplamente validado na cidade.
Instalar a sua empresa neste endereço significa dividir espaço com marcas e profissionais de referência como Nathália Ribas (estética), Psicóloga Carolayne, Clínica Vacinar, Íntegra Contabilidade, C E R Consultoria (psicologia), Ketlym Rabelo (psicóloga), Lune Di Oro (semijoias), Rafael Rocha (nefrologista), Carbomix (mineração), Barone Soluções Tecnológicas, Ingrid Caprini (estética), Amanda Caralo (maquiagem), Inera (nutrologia e nutrição), Verene (tricologia e nutrologia) e Cardio Center (cardiologia).
Se você procura um espaço para alugar à altura do seu profissionalismo para receber pacientes e clientes com distinção, agende uma visita e conheça a estrutura de perto.
SERVIÇO
- Endereço: R. Novaes de Melo, 26, Bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim – ES
- Atendimento e Locações: (28) 3511-1061 (clique aqui e fale diretamente no WhatsApp)
- Site: https://romanelempreendimentos.com.br/
- Instagram: @romanelempreendimentos
- Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, em horário comercial
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