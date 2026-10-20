Maior do Sul do Estado: Irmãos Coelho Acabamentos conquista o Prêmio Gazeta Empresarial pela 13ª vez consecutiva

Construir ou reformar exige planejamento, bons materiais e confiança na hora de escolher os fornecedores. No Sul do Espírito Santo, a Irmãos Coelho Acabamentos completa 33 anos de atuação e celebra mais um reconhecimento do público capixaba: a conquista do Prêmio Gazeta Empresarial pela 13ª vez consecutiva.

A empresa mantém a posição de marca mais lembrada nas categorias Loja de Acabamento e Loja de Material de Construção. O resultado reforça sua presença no mercado regional e destaca uma trajetória construída ao longo de mais de três décadas.

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O que representa o Prêmio Gazeta Empresarial para a Irmãos Coelho?

O reconhecimento destaca a lembrança da marca entre os consumidores. Para quem planeja construir ou renovar um imóvel, a escolha da loja influencia a busca por materiais, o acesso a diferentes opções e a organização das etapas da obra.

Ao longo de 33 anos, a Irmãos Coelho Acabamentos ampliou sua estrutura e consolidou um portfólio voltado a projetos de construção e reforma. A empresa também aposta no atendimento especializado e no relacionamento com clientes, fornecedores e colaboradores.

Durante a cerimônia, Newton Coelho destacou a continuidade desse trabalho. “Hoje estamos aqui recebendo pela décima terceira vez consecutiva o Prêmio Gazeta Empresarial. E a Irmãos Coelho vem moldando a cada dia sua marca, a cada momento, a cada mês e a cada ano”, afirmou.

A conquista também representa o reconhecimento das pessoas que participam da história da empresa. Trajano Coelho agradeceu a contribuição de quem acompanha essa trajetória desde o início.

“Queremos agradecer a todos os nossos clientes, amigos, fornecedores, colaboradores, todos os nossos familiares, enfim, todos que têm participado para o nosso crescimento ao longo desses 33 anos de mercado”, declarou.

Fonte: Irmãos Coelho Acabamentos l Acervo Institucional

Como escolher materiais para construir ou reformar?

Antes de iniciar uma obra, vale definir as necessidades do projeto e organizar o orçamento. Essa etapa ajuda a comparar produtos e escolher soluções adequadas para cada ambiente.

Planejamento ajuda a evitar imprevistos

Primeiramente, estabeleça as prioridades da reforma ou construção. Em seguida, confira as medidas dos espaços e as especificações dos materiais necessários.

Também é importante avaliar a compatibilidade entre os produtos, a qualidade e as condições de entrega. Dessa forma, o planejamento reduz o risco de compras inadequadas e ajuda a organizar o andamento da obra.

Variedade e atendimento fazem diferença

Um showroom com diferentes opções facilita a comparação de acabamentos e permite visualizar alternativas para o projeto. O atendimento especializado também pode ajudar o consumidor a compreender características dos produtos e identificar opções compatíveis com suas necessidades.

A logística, por sua vez, merece atenção. Afinal, combinar a compra e a entrega dos materiais com o cronograma da obra ajuda a evitar atrasos e facilita o trabalho dos profissionais envolvidos.

Irmãos Coelho mantém atuação no Sul do Espírito Santo

Com lojas em cinco municípios capixabas, a Irmãos Coelho Acabamentos atende, desse modo, consumidores de diferentes localidades da região. Sua estrutura reúne opções para quem está construindo, reformando ou buscando acabamentos para renovar ambientes.

A 13ª conquista consecutiva do Prêmio Gazeta Empresarial marca mais um capítulo na história da empresa. Ao completar 33 anos, a marca reafirma sua presença no setor de materiais de construção e acabamentos e mantém o foco no relacionamento com o público regional.

SERVIÇO

Contato: (28) 2102-9090

Instagram: https://www.instagram.com/irmaoscoelhoacabamentos/

Cachoeiro de Itapemirim: Rod. Eng. Fabiano Vivácqua, 475 – Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim – ES, 29313-656

Guaçuí: Rod. BR 482, 4730 – Santa Cecília, Guaçuí – ES

Ibatiba: Av. Afonso Cláudio,1197-Floresta1,Ibatiba-ES

Marataízes: Avenida Rubens Rangel, 531, Marataízes, 29345-000, ES

Castelo: Av Gioanni Piassi , 230 – Santa Mônica, Castelo – ES