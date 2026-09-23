MEO Alimentação abre vagas de emprego em Cachoeiro de Itapemirim e Serra

A busca por emprego pode ganhar novas oportunidades no Espírito Santo, já que novas vagas de emprego estão sendo abertas na região. A MEO Alimentação abriu processo seletivo para contratar profissionais em Cachoeiro de Itapemirim e Serra.

As vagas atendem diferentes áreas da operação, incluindo cozinha, estoque e transporte. Por isso, o processo pode interessar a trabalhadores com experiências profissionais distintas.

Quais vagas estão disponíveis?

A empresa oferece cinco opções de contratação distribuídas entre os dois municípios.

Em Cachoeiro de Itapemirim, o processo seletivo contempla vagas para:

motorista

meio oficial de cozinha

auxiliar de estoque

Para a Serra, há oportunidades para:

cozinheiro(a)

meio oficial de cozinha

A distribuição permite que o candidato escolha uma oportunidade de acordo com sua experiência e local de interesse.

Quais benefícios a empresa oferece?

De acordo com a empresa, além da remuneração compatível com o mercado, a MEO Alimentação oferece um pacote de benefícios aos funcionários. Entre as vantagens estão:

vale-transporte sem desconto

alimentação no local de trabalho

plano de saúde

plano odontológico

A empresa também disponibiliza programa de assiduidade, cartão de benefícios e o programa “Indique e Ganhe”. Os trabalhadores ainda podem contar com convênios com o Sesc-ES e o Senac.

Como participar do processo seletivo?

Para se candidatar, o interessado deve enviar um currículo atualizado pelos canais informados pela empresa.

No momento do envio, o candidato precisa indicar a vaga pretendida e a cidade onde deseja trabalhar. Essa informação ajuda a direcionar o currículo para a oportunidade escolhida.

O documento pode ser encaminhado pelo e-mail [email protected].

Outra opção consiste no envio pelo WhatsApp, pelo número (28) 99928-9254.

Quem pretende acompanhar novos processos seletivos também pode consultar o perfil oficial da MEO Alimentação no Instagram, @meo.alimentacao.

Antes de enviar o currículo, vale conferir se os dados pessoais e profissionais estão atualizados. Também é importante indicar claramente a função pretendida para facilitar, assim, a identificação da candidatura.

Oportunidades atendem diferentes áreas

As vagas abertas abrangem, dessa forma, atividades essenciais para o funcionamento dos serviços de alimentação. Cozinheiros e profissionais de cozinha atuam diretamente no preparo dos alimentos.

Já as funções de estoque e transporte envolvem etapas de apoio à operação. Assim, o processo seletivo reúne oportunidades para profissionais com diferentes perfis de experiência.

Para quem procura uma colocação em Cachoeiro de Itapemirim ou Serra, acompanhar os canais informados pela empresa pode ajudar a identificar novas vagas.

Canais oficiais para envio:

Por e-mail: [email protected]

[email protected] Pelo WhatsApp: clique aqui para falar diretamente com o RH da empresa.

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