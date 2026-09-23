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MEO Alimentação abre vagas de emprego em Cachoeiro de Itapemirim e Serra
A busca por emprego pode ganhar novas oportunidades no Espírito Santo, já que novas vagas de emprego estão sendo abertas na região. A MEO Alimentação abriu processo seletivo para contratar profissionais em Cachoeiro de Itapemirim e Serra.
As vagas atendem diferentes áreas da operação, incluindo cozinha, estoque e transporte. Por isso, o processo pode interessar a trabalhadores com experiências profissionais distintas.
Quais vagas estão disponíveis?
A empresa oferece cinco opções de contratação distribuídas entre os dois municípios.
Em Cachoeiro de Itapemirim, o processo seletivo contempla vagas para:
- motorista
- meio oficial de cozinha
- auxiliar de estoque
Para a Serra, há oportunidades para:
- cozinheiro(a)
- meio oficial de cozinha
A distribuição permite que o candidato escolha uma oportunidade de acordo com sua experiência e local de interesse.
Quais benefícios a empresa oferece?
De acordo com a empresa, além da remuneração compatível com o mercado, a MEO Alimentação oferece um pacote de benefícios aos funcionários. Entre as vantagens estão:
- vale-transporte sem desconto
- alimentação no local de trabalho
- plano de saúde
- plano odontológico
A empresa também disponibiliza programa de assiduidade, cartão de benefícios e o programa “Indique e Ganhe”. Os trabalhadores ainda podem contar com convênios com o Sesc-ES e o Senac.
Como participar do processo seletivo?
Para se candidatar, o interessado deve enviar um currículo atualizado pelos canais informados pela empresa.
No momento do envio, o candidato precisa indicar a vaga pretendida e a cidade onde deseja trabalhar. Essa informação ajuda a direcionar o currículo para a oportunidade escolhida.
O documento pode ser encaminhado pelo e-mail [email protected].
Outra opção consiste no envio pelo WhatsApp, pelo número (28) 99928-9254.
Quem pretende acompanhar novos processos seletivos também pode consultar o perfil oficial da MEO Alimentação no Instagram, @meo.alimentacao.
Antes de enviar o currículo, vale conferir se os dados pessoais e profissionais estão atualizados. Também é importante indicar claramente a função pretendida para facilitar, assim, a identificação da candidatura.
Oportunidades atendem diferentes áreas
As vagas abertas abrangem, dessa forma, atividades essenciais para o funcionamento dos serviços de alimentação. Cozinheiros e profissionais de cozinha atuam diretamente no preparo dos alimentos.
Já as funções de estoque e transporte envolvem etapas de apoio à operação. Assim, o processo seletivo reúne oportunidades para profissionais com diferentes perfis de experiência.
Para quem procura uma colocação em Cachoeiro de Itapemirim ou Serra, acompanhar os canais informados pela empresa pode ajudar a identificar novas vagas.
Canais oficiais para envio:
- Por e-mail: [email protected]
- Pelo WhatsApp: clique aqui para falar diretamente com o RH da empresa.
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