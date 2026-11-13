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MEO Alimentação cresce e abre vagas de emprego em cinco regiões do Espírito Santo
MEO Alimentação abre processo seletivo em seis municípios capixabas e oferece benefícios como plano de saúde e vale-alimentação.
A MEO Alimentação abriu um novo processo seletivo para contratar profissionais em diferentes regiões do Espírito Santo. As oportunidades abrangem municípios do Sul, da Grande Vitória, do Noroeste e do Norte capixaba.
A seleção contempla Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Serra, Colatina e Pedro Canário, além de Pinheiros. Dessa maneira, candidatos que procuram o primeiro emprego ou uma recolocação profissional podem encontrar oportunidades em diferentes localidades.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A iniciativa também fortalece e amplia a presença da empresa no mercado capixaba e movimenta a geração de empregos nos municípios onde mantém operações.
Em quais cidades a MEO Alimentação tem vagas abertas?
O novo processo seletivo contempla cinco regiões do Espírito Santo. Confira os municípios que participam desta etapa de contratações para os cargos de morotista, meio oficial de cozinha, auxiliar de estoque e cozinheiro(a):
- Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul;
- Castelo, na região Sul;
- Serra, na Grande Vitória;
- Colatina, na região Noroeste;
- Pedro Canário e Pinheiros, na região Norte.
Assim, moradores dessas localidades e de municípios próximos podem acompanhar as oportunidades disponíveis.
Quais benefícios a MEO Alimentação oferece?
Além das oportunidades profissionais, a empresa informa que oferece um pacote robusto de benefícios para apoiar o bem-estar dos colaboradores e contribuir com o orçamento familiar.
O pacote inclui:
- Vale-alimentação
- Plano de saúde
- Vale-transporte
- Plano odontológico
Dessa forma, os benefícios complementam a remuneração e oferecem suporte aos profissionais contratados.
A empresa também destaca o investimento na capacitação das equipes e na valorização dos colaboradores.
Como enviar currículo para a MEO Alimentação?
Os interessados devem acompanhar os canais oficiais de recrutamento da MEO Alimentação para consultar as oportunidades e encaminhar seus currículos.
Quem pretende participar da seleção também deve manter o currículo atualizado e informar a cidade de interesse. Assim, poderá facilitar a identificação de oportunidades compatíveis com sua localização e experiência profissional.
Veja abaixo os canais para envio de currículo:
- e-mail – [email protected]
- WhatsApp – (28) 99928-9254 (clique aqui e fale no WhatsApp)
SERVIÇO
- Instagram oficial: @meo.alimentacao
- Site: https://meoalimentacao.com.br/
- Endereço: Rua José Perereira Rios, no.33, Cachoeiro de Itapemirim – ES, Brasil
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