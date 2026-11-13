Conteúdo de Marca

MEO Alimentação cresce e abre vagas de emprego em cinco regiões do Espírito Santo

MEO Alimentação abre processo seletivo em seis municípios capixabas e oferece benefícios como plano de saúde e vale-alimentação.

A MEO Alimentação abriu um novo processo seletivo para contratar profissionais em diferentes regiões do Espírito Santo. As oportunidades abrangem municípios do Sul, da Grande Vitória, do Noroeste e do Norte capixaba.

A seleção contempla Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Serra, Colatina e Pedro Canário, além de Pinheiros. Dessa maneira, candidatos que procuram o primeiro emprego ou uma recolocação profissional podem encontrar oportunidades em diferentes localidades.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A iniciativa também fortalece e amplia a presença da empresa no mercado capixaba e movimenta a geração de empregos nos municípios onde mantém operações.

Em quais cidades a MEO Alimentação tem vagas abertas?

O novo processo seletivo contempla cinco regiões do Espírito Santo. Confira os municípios que participam desta etapa de contratações para os cargos de morotista, meio oficial de cozinha, auxiliar de estoque e cozinheiro(a):

  • Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul;
  • Castelo, na região Sul;
  • Serra, na Grande Vitória;
  • Colatina, na região Noroeste;
  • Pedro Canário e Pinheiros, na região Norte.

Assim, moradores dessas localidades e de municípios próximos podem acompanhar as oportunidades disponíveis.

Quais benefícios a MEO Alimentação oferece?

Além das oportunidades profissionais, a empresa informa que oferece um pacote robusto de benefícios para apoiar o bem-estar dos colaboradores e contribuir com o orçamento familiar.

O pacote inclui:

  • Vale-alimentação
  • Plano de saúde
  • Vale-transporte
  • Plano odontológico

Dessa forma, os benefícios complementam a remuneração e oferecem suporte aos profissionais contratados.

A empresa também destaca o investimento na capacitação das equipes e na valorização dos colaboradores.

Como enviar currículo para a MEO Alimentação?

Os interessados devem acompanhar os canais oficiais de recrutamento da MEO Alimentação para consultar as oportunidades e encaminhar seus currículos.

Quem pretende participar da seleção também deve manter o currículo atualizado e informar a cidade de interesse. Assim, poderá facilitar a identificação de oportunidades compatíveis com sua localização e experiência profissional.

Veja abaixo os canais para envio de currículo:

SERVIÇO

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Formada em Letras e Direito, com especialização em Linguística, Literatura e Publicidade & Propaganda. Possui experiência em Gestão Pública e Pedagógica. Atua na editoria de Saúde e Bem-Estar do AQUINOTICIAS.COM, na plataforma Viva Vida.

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Detalhes