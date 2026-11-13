MEO Alimentação cresce e abre vagas de emprego em cinco regiões do Espírito Santo

A MEO Alimentação abriu um novo processo seletivo para contratar profissionais em diferentes regiões do Espírito Santo. As oportunidades abrangem municípios do Sul, da Grande Vitória, do Noroeste e do Norte capixaba.

A seleção contempla Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Serra, Colatina e Pedro Canário, além de Pinheiros. Dessa maneira, candidatos que procuram o primeiro emprego ou uma recolocação profissional podem encontrar oportunidades em diferentes localidades.

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A iniciativa também fortalece e amplia a presença da empresa no mercado capixaba e movimenta a geração de empregos nos municípios onde mantém operações.

Em quais cidades a MEO Alimentação tem vagas abertas?

O novo processo seletivo contempla cinco regiões do Espírito Santo. Confira os municípios que participam desta etapa de contratações para os cargos de morotista, meio oficial de cozinha, auxiliar de estoque e cozinheiro(a):

Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul;

Castelo, na região Sul;

Serra, na Grande Vitória;

Colatina, na região Noroeste;

Pedro Canário e Pinheiros, na região Norte.

Assim, moradores dessas localidades e de municípios próximos podem acompanhar as oportunidades disponíveis.

Quais benefícios a MEO Alimentação oferece?

Além das oportunidades profissionais, a empresa informa que oferece um pacote robusto de benefícios para apoiar o bem-estar dos colaboradores e contribuir com o orçamento familiar.

O pacote inclui:

Vale-alimentação

Plano de saúde

Vale-transporte

Plano odontológico

Dessa forma, os benefícios complementam a remuneração e oferecem suporte aos profissionais contratados.

A empresa também destaca o investimento na capacitação das equipes e na valorização dos colaboradores.

Como enviar currículo para a MEO Alimentação?

Os interessados devem acompanhar os canais oficiais de recrutamento da MEO Alimentação para consultar as oportunidades e encaminhar seus currículos.

Quem pretende participar da seleção também deve manter o currículo atualizado e informar a cidade de interesse. Assim, poderá facilitar a identificação de oportunidades compatíveis com sua localização e experiência profissional.

Veja abaixo os canais para envio de currículo:

SERVIÇO