Mercado imobiliário impulsiona expansão da Vital no litoral sul do ES

Com o aumento da procura por imóveis no litoral capixaba, a Vital Imobiliária no litoral sul do Espírito Santo anuncia um novo projeto para Marataízes e região. Ao mesmo tempo, a iniciativa também marca a chegada do corretor Windson como associado à marca.

O litoral do Espírito Santo vive um novo momento no mercado imobiliário. A procura por imóveis para moradia, investimento, segunda residência e locação de temporada vem fortalecendo as cidades litorâneas.

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Além disso, esse movimento também amplia o interesse de investidores em diferentes regiões do Estado. Vitória já figura entre os mercados imobiliários mais valorizados do Brasil, mostrando a força do Espírito Santo no cenário nacional.

Agora, essa movimentação começa a ganhar ainda mais espaço no litoral sul capixaba, especialmente em cidades como Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy.

Vital Imobiliária anuncia projeto para o litoral sul

De olho nesse crescimento, a Vital Imobiliária, que vem consolidando sua atuação em Cachoeiro de Itapemirim e no Sul do Estado, anuncia um novo passo em sua expansão: nasce o projeto Vital Litoral.

A proposta leva para a região litorânea a estrutura comercial, o marketing, a gestão e o modelo de atendimento que acompanham o crescimento da marca em Cachoeiro.

Com a nova frente, a empresa busca aproximar sua operação do mercado local e ampliar a oferta de serviços para proprietários, compradores, investidores e locatários.

Corretor Windson passa a integrar o projeto

Um dos primeiros nomes a integrar o Vital Litoral é o corretor Windson, profissional conhecido e atuante no mercado imobiliário da região.

Ele passa a atuar como associado à marca Vital Imobiliária no litoral. Assim, a empresa fortalece sua presença local e amplia a conexão com quem já conhece as características e oportunidades da região.

Outros profissionais também demonstram interesse em integrar o projeto. A iniciativa, portanto, começa a formar uma estrutura de corretores com conhecimento do mercado local e suporte da estrutura comercial da Vital.

Atuação inclui venda, administração e locação

De acordo com a empresa, a atuação não ficará restrita à compra e venda de imóveis.

A Vital Litoral também pretende trabalhar com administração e locação de imóveis residenciais e comerciais. O projeto inclui ainda as locações por temporada, segmento importante para a economia das cidades litorâneas.

Dessa forma, a empresa pretende acompanhar diferentes momentos da jornada imobiliária. A proposta envolve desde quem busca comprar um imóvel até proprietários que procuram alternativas para administrar ou alugar seus patrimônios.

Marataízes ganha destaque na expansão

Para a Vital, Marataízes reúne localização estratégica, potencial turístico e espaço para um mercado imobiliário cada vez mais profissionalizado.

A escolha da cidade também acompanha o movimento de expansão do litoral sul capixaba. Nesse cenário, a aproximação entre profissionais que conhecem a região e uma estrutura imobiliária consolidada ganha importância.

“Cachoeiro é uma referência econômica para todo o Sul do Espírito Santo. Agora queremos levar a estrutura que construímos aqui para o litoral, respeitando os profissionais que já atuam na região e somando forças. A chegada do Windson representa justamente isso: conhecimento local unido à estrutura e à força da marca Vital”, destaca Moisés Vital, à frente da Vital Imobiliária.

Expansão mira novas oportunidades no litoral

A chegada da Vital ao litoral representa mais do que a abertura de uma nova frente de negócios. A marca aposta no crescimento do litoral sul capixaba e nas oportunidades que esse movimento pode gerar para o mercado imobiliário.

Ao unir estrutura, atuação comercial e profissionais com conhecimento da região, a empresa pretende construir uma presença cada vez mais próxima do mercado local.

A Vital cresceu em Cachoeiro. Agora, o próximo passo é o litoral.

Vital Imobiliária