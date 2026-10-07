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Mercado imobiliário impulsiona expansão da Vital no litoral sul do ES
A Vital Imobiliária lança o projeto Vital Litoral e amplia sua atuação para Marataízes e outras cidades do litoral sul capixaba.
Com o aumento da procura por imóveis no litoral capixaba, a Vital Imobiliária no litoral sul do Espírito Santo anuncia um novo projeto para Marataízes e região. Ao mesmo tempo, a iniciativa também marca a chegada do corretor Windson como associado à marca.
O litoral do Espírito Santo vive um novo momento no mercado imobiliário. A procura por imóveis para moradia, investimento, segunda residência e locação de temporada vem fortalecendo as cidades litorâneas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além disso, esse movimento também amplia o interesse de investidores em diferentes regiões do Estado. Vitória já figura entre os mercados imobiliários mais valorizados do Brasil, mostrando a força do Espírito Santo no cenário nacional.
Agora, essa movimentação começa a ganhar ainda mais espaço no litoral sul capixaba, especialmente em cidades como Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy.
Vital Imobiliária anuncia projeto para o litoral sul
De olho nesse crescimento, a Vital Imobiliária, que vem consolidando sua atuação em Cachoeiro de Itapemirim e no Sul do Estado, anuncia um novo passo em sua expansão: nasce o projeto Vital Litoral.
A proposta leva para a região litorânea a estrutura comercial, o marketing, a gestão e o modelo de atendimento que acompanham o crescimento da marca em Cachoeiro.
Com a nova frente, a empresa busca aproximar sua operação do mercado local e ampliar a oferta de serviços para proprietários, compradores, investidores e locatários.
Corretor Windson passa a integrar o projeto
Um dos primeiros nomes a integrar o Vital Litoral é o corretor Windson, profissional conhecido e atuante no mercado imobiliário da região.
Ele passa a atuar como associado à marca Vital Imobiliária no litoral. Assim, a empresa fortalece sua presença local e amplia a conexão com quem já conhece as características e oportunidades da região.
Outros profissionais também demonstram interesse em integrar o projeto. A iniciativa, portanto, começa a formar uma estrutura de corretores com conhecimento do mercado local e suporte da estrutura comercial da Vital.
Atuação inclui venda, administração e locação
De acordo com a empresa, a atuação não ficará restrita à compra e venda de imóveis.
A Vital Litoral também pretende trabalhar com administração e locação de imóveis residenciais e comerciais. O projeto inclui ainda as locações por temporada, segmento importante para a economia das cidades litorâneas.
Dessa forma, a empresa pretende acompanhar diferentes momentos da jornada imobiliária. A proposta envolve desde quem busca comprar um imóvel até proprietários que procuram alternativas para administrar ou alugar seus patrimônios.
Marataízes ganha destaque na expansão
Para a Vital, Marataízes reúne localização estratégica, potencial turístico e espaço para um mercado imobiliário cada vez mais profissionalizado.
A escolha da cidade também acompanha o movimento de expansão do litoral sul capixaba. Nesse cenário, a aproximação entre profissionais que conhecem a região e uma estrutura imobiliária consolidada ganha importância.
“Cachoeiro é uma referência econômica para todo o Sul do Espírito Santo. Agora queremos levar a estrutura que construímos aqui para o litoral, respeitando os profissionais que já atuam na região e somando forças. A chegada do Windson representa justamente isso: conhecimento local unido à estrutura e à força da marca Vital”, destaca Moisés Vital, à frente da Vital Imobiliária.
Expansão mira novas oportunidades no litoral
A chegada da Vital ao litoral representa mais do que a abertura de uma nova frente de negócios. A marca aposta no crescimento do litoral sul capixaba e nas oportunidades que esse movimento pode gerar para o mercado imobiliário.
Ao unir estrutura, atuação comercial e profissionais com conhecimento da região, a empresa pretende construir uma presença cada vez mais próxima do mercado local.
A Vital cresceu em Cachoeiro. Agora, o próximo passo é o litoral.
Vital Imobiliária
- Endereço: avenida Jones dos Santos Neves, Estelita Coelho Marins, Cachoeiro de Itapemirim, ES.
- Instagram: @imoveis.vital
- Telefone: (28) 99963-8212 (clique aqui e fale no WhatsApp)
- Site: https://www.vitalimob.com.br/
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