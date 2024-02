Multivix Cachoeiro: sucesso continua com novas turmas e cursos para 2024

O ano de 2024 está se mostrando promissor para a Multivix Cachoeiro, que mais uma vez comemora o sucesso e anuncia a abertura de novas turmas para todos os cursos. Com uma marca consolidada como uma das 20 melhores Instituições de Ensino do país, o Grupo Multivix reforça seu compromisso com a qualidade educacional.

A partir do dia 6 de março, a Multivix Cachoeiro dará início às aulas de uma ampla gama de cursos, abrangendo áreas cruciais para o mercado de trabalho. A variedade de opções oferecidas visa atender às demandas dos estudantes e promover um ensino de excelência em diferentes segmentos. Os cursos disponíveis incluem:

Administração

Biomedicina

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Farmácia

Fisioterapia

Medicina Veterinária

Nutrição

Odontologia

Psicologia

Sistemas de Informação

O destaque vai além da diversidade de cursos oferecidos. A Multivix Cachoeiro orgulha-se de ostentar a nota máxima (5) nos conceitos de avaliação do Ministério da Educação (MEC). Esta classificação reforça a excelência acadêmica da instituição, posicionando-a como a melhor do Sul do Estado.

Com uma equipe de professores altamente qualificados, infraestrutura moderna e uma abordagem pedagógica inovadora, a Multivix Cachoeiro se destaca como referência em educação superior na região. A instituição está comprometida em preparar seus alunos não apenas para o mercado de trabalho, mas também para enfrentar os desafios contemporâneos com conhecimento e ética.

Inscrições

Os interessados em fazer parte desse sucesso educacional podem se inscrever através do site oficial da Multivix (multivix.edu.br). Lá, é possível obter mais informações sobre os cursos, corpo docente, estrutura física e demais detalhes que fazem da Multivix Cachoeiro uma escolha excepcional para a formação acadêmica.

As vagas são limitadas, portanto, não perca a oportunidade de investir no seu futuro acadêmico com uma instituição reconhecida nacionalmente.