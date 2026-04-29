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Mútua-ES amplia acesso à saúde e bem-estar com TotalPass para profissionais e estudantes da engenharia
A proposta é clara: democratizar o acesso à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida, com um custo altamente acessível.
A Mútua-ES acaba de dar mais um passo estratégico na ampliação dos benefícios oferecidos aos profissionais das áreas tecnológicas. Em uma iniciativa inédita, a instituição firmou parceria com o IETI para viabilizar o acesso ao TotalPass a engenheiros, agrônomos, geocientistas e também estudantes dessas áreas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A proposta é clara: democratizar o acesso à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida, com um custo altamente acessível. Por meio da parceria, os profissionais podem aderir ao benefício por apenas R$ 19,90 mensais — valor que, na prática, pode ser dividido entre até quatro pessoas (titular + três dependentes), reduzindo o custo individual para apenas R$ 4,97 por pessoa.
O benefício garante acesso a uma ampla rede de academias, atividades físicas diversas, estúdios, treinos personalizados, além de opções como bike indoor e acompanhamento com profissionais de saúde, dependendo do plano escolhido.
Segundo dados da própria Mútua-ES, a adesão já demonstra forte aceitação: mais de 250 profissionais e estudantes já utilizam o TotalPass por meio da iniciativa, número que cresce de forma consistente desde o lançamento.
A ação reforça um movimento mais amplo dentro do sistema Confea/Crea/Mútua: ampliar o conceito de assistência ao profissional. Mais do que oferecer linhas de crédito ou benefícios financeiros, a nova abordagem busca atuar diretamente na qualidade de vida, na produtividade e na longevidade da carreira dos profissionais.
Esse tipo de iniciativa também evidencia uma mudança de mentalidade. Em um cenário onde a saúde física e mental impacta diretamente o desempenho profissional, programas como o TotalPass deixam de ser um diferencial e passam a ser uma necessidade estratégica.
Para os estudantes, o impacto é ainda mais relevante. Ter acesso desde cedo a esse tipo de estrutura contribui para a formação de hábitos saudáveis, além de aproximá-los institucionalmente do sistema profissional que irão integrar no futuro.
A adesão ao programa é simples e pode ser feita diretamente pelo link:
https://totalpassnoieti.ietice.com.br/
A expectativa é que o número de beneficiários continue crescendo nos próximos meses, consolidando a iniciativa como um dos principais cases de inovação em assistência profissional no Brasil.
Mais do que um benefício, a proposta sinaliza um caminho: a valorização do profissional passa também pelo cuidado com sua saúde, energia e qualidade de vida.
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