Noite mexicana no Deck House! É hoje em Cachoeiro

Localizado no bairro Gilberto Machado, o Deck House está com tudo, oferecendo não apenas boa comida e drinks variados, mas também uma experiência única para seus clientes. E para marcar sua quinta, preparou uma programação especial que promete agitar as noites de Cachoeiro.

Nesta quinta-feira (9), prepare-se para uma explosão de sabores com a Noite Mexicana! A partir das 18h, desfrute de rodadas de tequila e pratos típicos em uma atmosfera vibrante e festiva.

O Deck House apresentou essa semana uma série de eventos que certamente agradarão os frequentadores habituais e atrairão novos adeptos.

Programação:

Deck Night Comedy (Todas as Terças): Prepare-se para noites de risadas sem fim com o “Deck Night Comedy”, apresentando os talentos de Klebson Carreira e Vinicius Daflon. Terças-feiras agora são sinônimo de diversão garantida. Quarta Nossa (Todas as Quartas): Às quartas-feiras, venha acompanhar os jogos junto a um delicioso pagodinho para embalar sua noite. E para inaugurar essa tradição, o grupo Koisa Nossa estará presente nesta primeira semana para garantir a animação. Noite Mexicana (Todas as Quintas): Às quintas-feiras agora são dedicadas à culinária e cultura mexicanas. Desfrute de rodadas de tequila e pratos típicos em uma atmosfera vibrante e festiva. Música ao Vivo e Gastronomia (Sextas e Sábados): Prepare-se para os finais de semana mais animados da cidade com música ao vivo de alta qualidade, pratos incríveis e drinks irresistíveis. Sextas e sábados no Deck House são garantia de momentos inesquecíveis.

Localizado no bairro Gilberto Machado, o Deck House oferece não apenas entretenimento, mas também uma atmosfera acolhedora e descontraída. Seja para um jantar romântico, uma noite entre amigos ou simplesmente para apreciar a vista deslumbrante da cidade, o Deck House é o destino ideal para todas as ocasiões.

Serviço:

Endereço: Rua João Santo Filho, próximo ao Jaraguá Tênis Clube, no bairro Gilberto Machado – Cachoeiro de Itapemirim

Instagram: @deckhousecaxu