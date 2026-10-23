Nova era na oftalmologia: cirurgia de catarata em 4D chega a Cachoeiro de Itapemirim

O cuidado com a saúde ocular acaba de dar um salto tecnológico significativo no Sul do Espírito Santo. Um encontro de médicos realizado na clínica CEMES, em Cachoeiro de Itapemirim, marcou a apresentação de novos equipamentos de alta tecnologia que prometem transformar os tratamentos e cirurgias oftalmológicas na região.

O grande destaque do lançamento é a inauguração de uma nova era nos procedimentos

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oculares: a cirurgia de catarata em 4D. O avanço é possível graças à aquisição do Unity, um equipamento de ponta da marca americana Alcon. Segundo o Dr. Paulo Ney Viana,

oftalmologista da clínica, a novidade traz vantagens expressivas tanto para a equipe médica quanto para os pacientes, sendo um enorme prazer disponibilizar essa inovação em Cachoeiro de Itapemirim.

A modernização tecnológica impacta diretamente na segurança e no conforto de quem precisa de intervenção cirúrgica. Os novos equipamentos utilizam sensores e recursos avançados que tornam as cirurgias muito menos invasivas. O Dr. Marcelo Abrantes explica que essa segurança se traduz na prática em um menor tempo de cirurgia e em uma recuperação muito mais

rápida. “Isso otimiza a vida do médico e torna as cirurgias mais eficazes”, destaca o especialista.

O impacto positivo já é sentido pelos pacientes. O oftalmologista Dr. Flavio Hemerly relatou o caso de uma paciente que operou um dos olhos com a tecnologia anterior e, recentemente, operou o segundo olho com o novo equipamento. A diferença na experiência a deixou

maravilhada com os resultados.

Essa busca contínua por inovação é uma marca registrada da clínica, inspirada pelo pioneirismo do Dr. Paulo Ney pai, considerado um visionário por seus sucessores. Para o Dr. Eduardo Abib, investir em tecnologia é fundamental em uma especialidade dinâmica como a oftalmologia. O foco, segundo ele, é garantir sempre o bem-estar do paciente, aliando a excelência no atendimento à máxima segurança nos procedimentos cirúrgicos.

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SERVIÇO | Clínica CEMES

Instagram: @clinicacemes

Endereço: Av. Dr. José Paes Arreto, 10 – Térreo – Centro, Cachoeiro de Itapemirim

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