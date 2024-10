Novo aplicativo de transporte traz vantagens para motoristas e passageiros

Nos últimos anos, o setor de transporte por aplicativo passou por transformações significativas, mas uma nova plataforma está mudando as regras do jogo: a MOVÊH. Com um modelo de negócios inovador, este aplicativo é uma alternativa vantajosa para motoristas que desejam maximizar seus ganhos.

A MOVÊH é um aplicativo de transporte desenvolvido no Espírito Santo, que está inovando no setor. A plataforma, que já está atuando em Cachoeiro, promete benefícios tanto para motoristas, que ficam livres de taxas, quanto para passageiros, que poderão contar com corridas mais baratas.

De acordo com o motorista Saulo Costa a experiência tem sido muito vantajosa. “Com a mensalidade fixa o valor diário gira em torno de R$ 6 e eu fico com o valor integral de todas as corridas que realizo, ou seja, os ganhos são muito maiores. Além disso, tem o benefício da lista VIP que, mesmo com o aplicativo desligado eu recebo a notificação e escolho se quero atender a corrida ou não. Estou gostando muito dessa experiência”, ressalta.

Modelo inovador e corridas mais baratas

O diferencial da MOVÊH está em seu modelo de negócio. Ao contrário dos tradicionais aplicativos de transporte, a empresa não cobra taxas dos motoristas, permitindo que eles recebam integralmente o valor das corridas. Essa abordagem visa valorizar o trabalho dos profissionais do volante e garantir uma remuneração mais justa.

Esse modelo é especialmente atraente para motoristas que trabalham em tempo integral, pois oferece maior previsibilidade financeira e a possibilidade de aumentar os lucros.

Além disso, a ausência de taxas para os motoristas também se reflete no preço das corridas para os passageiros, que se tornam mais acessíveis. A empresa aposta na combinação de economia e eficiência para conquistar o público.

Flexibilidade

Como motorista da MOVÊH, você tem total liberdade para definir seus horários de trabalho. Essa flexibilidade é ideal para aqueles que desejam equilibrar a atividade de transporte com outras obrigações, seja um emprego em tempo integral, estudos ou responsabilidades familiares.

Sendo assim, com um modelo de pagamento mais justo, a MOVÊH atrai motoristas que buscam uma forma sustentável de trabalho. Isso resulta em uma concorrência mais equilibrada, onde a qualidade do serviço prestado se torna um diferencial importante.

O MOVÊH está se consolidando como uma opção atrativa para motoristas de aplicativo que buscam aumentar seus lucros e ter mais controle sobre suas atividades. Então, se você é motorista de aplicativo ou está pensando em se tornar um, o Movêh pode ser a oportunidade que você esperava para transformar sua experiência no transporte de passageiros. Experimente e descubra como maximizar seus ganhos com esta inovadora plataforma!

Disponibilidade e contato

O MOVÊH é um produto genuinamente capixaba, desenvolvido por empreendedores locais. O objetivo da empresa é oferecer uma alternativa de transporte justa e eficiente para a população de Cachoeiro de Itapemirim.

O aplicativo já está disponível para download em dispositivos Android e iOS. Para mais informações, os interessados podem acessar o site Movêh.com.br ou entrar em contato através do e-mail contato@moveh.com.br ou do WhatsApp (27) 99901-8312 (clique aqui).

Serviço

Cadastro para motoristas: (27) 99901-8312 (clique aqui)

Site: https://moveh.com.br

Instagram: @movehapp_