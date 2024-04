O queridinho de Cachoeiro está de volta! Conheça o seu novo Deck

O Deck House, queridinho de Cachoeiro, está de volta e melhor do que nunca! Após ser destruído pelas chuvas, o novo Deck House está pronto para receber seus clientes com toda a energia e diversão de sempre.

A reabertura traz uma programação imperdível. Nesta quinta (11) à noite, música ao vivo com Thierry, seguido por Paula Ferreira na sexta-feira (12) e Thally Brito no sábado (13). A diversão está garantida!

Localizado no bairro Gilberto Machado, o Deck House é o lugar perfeito para quem procura boa comida, drinks variados e música ao vivo, tudo isso com uma vista panorâmica da cidade.

Diversas partes do espaço foram danificadas pelas chuvas, e após muito esforço, o recomeço

Segundo o proprietário, Rodrigo Lisboa, o Deck House abre suas portas de terça-feira a sábado a partir das 18h, e só fecha quando o último cliente vai embora.

No Deck House, a experiência vai além da gastronomia e das bebidas. Com um cardápio variado com porções, risotos e frutos do mar, garantindo uma explosão de sabores para todos os gostos.

Rodrigo enfatiza: “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência única para nossos clientes, com um cardápio elaborado, drinks especiais e uma noite agradável com música ao vivo e promoções incríveis”.

Não perca mais tempo, venha viver momentos inesquecíveis no Deck House, localizado na rua João Santo Filho, próximo ao Jaraguá Tennis Clube, no bairro Gilberto Machado. Para mais informações, siga-os no Instagram: @deckhousecaxu.