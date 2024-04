Para comemorar! Sicoob Credirochas fecha 2023 com saldo positivo

O ano de 2023 terminou com saldo positivo para o Sicoob Credirochas. Os números alcançados foram divulgados nos meses de março e abril de 2024, em 17 eventos para prestação de contas dos resultados do exercício de 2023.

As pré-assembleias foram realizadas 14 no estado do Rio de Janeiro, uma no estado de São Paulo e duas no estado do Espírito Santo.

No Espírito Santo, os eventos ocorreram nos dias 3 e 4 de abril, para os associados das agências de Atílio Vivácqua e Cachoeiro de Itapemirim.

Em Atílio Vivácqua, o evento contou com a presença de mais de 300 associados. Em Cachoeiro de Itapemirim estiveram presentes mais de 1.000 associados.

Os destaques para o crescimento da cooperativa no exercício de 2023 foram os ativos, que registraram uma variação positiva de 36% em relação a 2022, demostrando o caminho de crescimento de suas operações e serviços para os seus cooperados.

O número de associados cresceu 26% em relação a 2022, fechando o ano de 2023 com quase 73 mil cooperados.

Os depósitos obtiveram um aumento de 39% considerando o mesmo período de 2022, contabilizando o montante de R$ 1,7 bilhão.

“Concluímos o ano de 2023 com 26 pontos de atendimento físico e um digital, atendo em 20 municípios, sendo seis agências no estado do Espírito Santo, 18 no estado do Rio de Janeiro e duas no estado de São Paulo”, destaca o presidente Tales Machado.

Além disso, a área social foi outro destaque do Sicoob Credirochas. “Destacamos na área social o investimento de mais de R$ 722 mil, beneficiando diretamente mais de 13 mil pessoas na área de atuação de nossa cooperativa. Podemos contribuir e desenvolver nossos municípios, além de levar oportunidades para mais pessoas”, completa Tales.