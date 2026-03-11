Conteúdo de Marca
Plano assistencial Em Vida chega a Alegre com ação social e serviços gratuitos à população
A rede oferece parcerias com clínicas médicas e odontológicas, farmácias e laboratórios. O plano também inclui assistência funerária 24 horas.
O plano assistencial Em Vida iniciou oficialmente suas atividades no município de Alegre, no Sul do Espírito Santo. Para marcar a chegada, a empresa promoveu uma grande ação social na Praça 6 de Janeiro. O evento reuniu moradores em um dia de serviços gratuitos, atividades de lazer e sorteios.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento movimentou a cidade e ofereceu atendimento em diversas áreas. A população teve acesso a tenda médica, atendimento odontológico e serviços de farmácia. Além disso, a programação contou com atividades voltadas para crianças com pula-pula, pintura facial e trenzinho da alegria. Houve ainda apresentação de um biólogo com animais, além de distribuição de pipoca e algodão doce.
“O compromisso do Em Vida aqui com a cidade de Alegre é trazer um trabalho respeitoso, um trabalho ético, que acolhe as famílias no momento em que elas mais precisam. É um trabalho que a gente já faz há décadas. Em vários municípios de Minas Gerais, já estamos em alguns do Espírito Santo, e a intenção é a gente trazer essa estrutura, trazer esse acolhimento, esse trabalho humano, esse trabalho diferenciado para a cidade de Alegre também. O propósito do Em Vida é trazer segurança e tranquilidade”, explicou um dos diretores do Em Vida, Rony Vinícius.
Serviços de saúde e bem-estar
O Em Vida foi criado com o objetivo de ampliar o acesso a serviços de saúde e bem-estar. A rede oferece parcerias com clínicas médicas e odontológicas, farmácias e laboratórios, buscando proporcionar atendimento acessível e benefícios que contribuam para a qualidade de vida dos associados.
“O Em Vida nasceu com o propósito de cuidar das famílias, então nós temos diversos benefícios na área da saúde para realmente cuidar da família em todos os momentos”, afirma o diretor do plano assistencial Danilo Moraes.
Entre os benefícios estão descontos em consultas médicas e odontológicas, vantagens em estabelecimentos parceiros, além de empréstimo e aluguel de materiais para convalescentes. O plano também inclui assistência funerária 24 horas, garantindo suporte às famílias até mesmo nos momentos mais difíceis.
Conforme explica a gerente administrativo Danielle Frossard a chegada do Em Vida ao município representa mais do que a expansão de um serviço.
“Ela nasceu da necessidade de transformar cuidado em presença e benefícios em qualidade de vida. O Em Vida hoje é a maior rede de benefícios da região, oferecendo assistência 24 horas completa para toda a família, descontos diferenciados em consultas médicas, odontológicas, farmácias e laboratórios”, explica.
A proposta é fortalecer a presença da rede na região, levando acolhimento, segurança e tranquilidade para as famílias da cidade. Portanto, o compromisso é atuar com responsabilidade e cuidado, ampliando o acesso a benefícios que ajudem a promover uma vida com mais qualidade.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726