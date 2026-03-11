Plano assistencial Em Vida chega a Alegre com ação social e serviços gratuitos à população

O plano assistencial Em Vida iniciou oficialmente suas atividades no município de Alegre, no Sul do Espírito Santo. Para marcar a chegada, a empresa promoveu uma grande ação social na Praça 6 de Janeiro. O evento reuniu moradores em um dia de serviços gratuitos, atividades de lazer e sorteios.

O evento movimentou a cidade e ofereceu atendimento em diversas áreas. A população teve acesso a tenda médica, atendimento odontológico e serviços de farmácia. Além disso, a programação contou com atividades voltadas para crianças com pula-pula, pintura facial e trenzinho da alegria. Houve ainda apresentação de um biólogo com animais, além de distribuição de pipoca e algodão doce.

“O compromisso do Em Vida aqui com a cidade de Alegre é trazer um trabalho respeitoso, um trabalho ético, que acolhe as famílias no momento em que elas mais precisam. É um trabalho que a gente já faz há décadas. Em vários municípios de Minas Gerais, já estamos em alguns do Espírito Santo, e a intenção é a gente trazer essa estrutura, trazer esse acolhimento, esse trabalho humano, esse trabalho diferenciado para a cidade de Alegre também. O propósito do Em Vida é trazer segurança e tranquilidade”, explicou um dos diretores do Em Vida, Rony Vinícius.

Serviços de saúde e bem-estar

O Em Vida foi criado com o objetivo de ampliar o acesso a serviços de saúde e bem-estar. A rede oferece parcerias com clínicas médicas e odontológicas, farmácias e laboratórios, buscando proporcionar atendimento acessível e benefícios que contribuam para a qualidade de vida dos associados.

“O Em Vida nasceu com o propósito de cuidar das famílias, então nós temos diversos benefícios na área da saúde para realmente cuidar da família em todos os momentos”, afirma o diretor do plano assistencial Danilo Moraes.

Entre os benefícios estão descontos em consultas médicas e odontológicas, vantagens em estabelecimentos parceiros, além de empréstimo e aluguel de materiais para convalescentes. O plano também inclui assistência funerária 24 horas, garantindo suporte às famílias até mesmo nos momentos mais difíceis.

Conforme explica a gerente administrativo Danielle Frossard a chegada do Em Vida ao município representa mais do que a expansão de um serviço.

“Ela nasceu da necessidade de transformar cuidado em presença e benefícios em qualidade de vida. O Em Vida hoje é a maior rede de benefícios da região, oferecendo assistência 24 horas completa para toda a família, descontos diferenciados em consultas médicas, odontológicas, farmácias e laboratórios”, explica.

A proposta é fortalecer a presença da rede na região, levando acolhimento, segurança e tranquilidade para as famílias da cidade. Portanto, o compromisso é atuar com responsabilidade e cuidado, ampliando o acesso a benefícios que ajudem a promover uma vida com mais qualidade.