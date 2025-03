Programa Padrinhos fortalece acolhimento e integração de novos colaboradores na Uniaves

A chegada a um novo ambiente de trabalho pode gerar dúvidas e inseguranças. Para tornar esse processo mais fluido e positivo, a Uniaves está relançando o Programa Padrinhos, uma iniciativa que promove a integração dos novos colaboradores por meio do acompanhamento de um profissional mais experiente, que assume o papel de padrinho ou madrinha.

Segundo Matheus Goulart, Coordenador de Educação Corporativa do grupo Pif Paf Alimentos, ao qual a Uniaves pertence, o programa retorna após a identificação, junto a líderes e colaboradores, da necessidade de um acompanhamento mais próximo e personalizado para os novatos.

“Nosso principal objetivo é facilitar a integração e o desenvolvimento técnico e comportamental dos novos colaboradores, especialmente os operacionais. Queremos que eles se sintam acolhidos desde o primeiro dia e se adaptem rapidamente ao ambiente de trabalho, tornando-se produtivos e engajados com a Uniaves”, explica.

Escolha dos padrinhos

A seleção dos padrinhos é conduzida pelo RH em parceria com a liderança, garantindo que os profissionais qualificados assumam esse papel tão importante. Para isso, são escolhidos colaboradores que já conhecem bem a empresa, demonstram perfil colaborativo e empático e atuam como promotores da marca empregadora. Além disso, eles precisam ser aprovados pelas áreas envolvidas.

Antes de assumirem a função, os padrinhos participam de treinamentos comportamentais e técnicos para assegurar um suporte eficiente aos novos colegas.

Benefícios para todos

Mais do que um apoio inicial, o programatambém fortalece o papel dos padrinhos dentro da empresa. Para eles, a experiência representa uma oportunidade de desenvolvimento, estimulando habilidades de liderança, empatia e senso de responsabilidade. Além disso, a iniciativa contribui para o fortalecimento dos laços entre os membros da equipe, criando um ambiente de trabalho mais colaborativo e engajado.

“Os padrinhos serão responsáveis por orientar e apoiar os novos colaboradores no dia a dia, ajudando-os a compreender a cultura organizacional, os processos internos e suas responsabilidades na função”, ressalta Goulart.

Avaliação e impacto

A equipe de Educação Corporativa estruturou um sistema de acompanhamento para avaliar a eficácia do Programa Padrinhos e garantir sua melhoria contínua. Entre as iniciativas de monitoramento estão a avaliação contínua com Business Partners (BPs) de Recursos Humanos, padrinhos, gestores e novos colaboradores; a reciclagem dos treinamentos técnicos; a apuração mensal dos indicadores do programa; o reconhecimento dos padrinhos que mais contribuírem para o sucesso dos novos colaboradores; e o feedback contínuo sobre seu desempenho e impacto no programa.

Cultura de acolhimento

O Programa Padrinhos reflete um dos principais valores da Uniaves: cuidar das pessoas. “Acolher, apoiar e tornar o início da jornada dos novos colaboradores mais leve é fundamental para construirmos juntos um ambiente de trabalho colaborativo, humano e de desenvolvimento contínuo. Afinal, crescer na Uniaves é crescer em equipe”, conclui Goulart.