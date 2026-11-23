Conteúdo de Marca
Reta final da AtacaBlack: loja pet em Cachoeiro entra na última semana de descontos especiais; confira
Até o dia 30 de novembro, a AtacaPet, no bairro Gilberto Machado, oferece condições especiais para tutores, lojistas e assinantes do Clube AtacaPet
Os tutores de cães, gatos e outros animais de estimação em Cachoeiro de Itapemirim têm até o próximo dia 30 de novembro para aproveitar a reta final da AtacaBlack. Promovida pela AtacaPet, a campanha estendeu a Black Friday para o mês inteiro sob o conceito “30 dias, 30 ofertas imbatíveis pra você!”, reunindo descontos em rações, petiscos, acessórios e itens de higiene.
Além das ofertas abertas ao público geral (CPF), a loja entrou na sua fase mais agressiva de preços, com condições simultâneas para comerciantes do setor e para assinantes do clube da rede.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Destaques para clientes (CPF):
- Bifinhos: R$ 1,99
- Sachês para cães e gatos: 4 unidades por R$ 10,00
- Areia sílica e microsílica: R$ 19,90
- Casinhas: a partir de R$ 37,90
- Tapete higiênico: R$ 54,90
- Ração 10 kg para gatos: a partir de R$ 89,90
Preço de atacado liberado por R$ 5 no Clube AtacaPet
Um dos principais atrativos desta última semana é a condição especial do Clube AtacaPet, que já oferece valores abaixo da tabela de atacado. Até o dia 30 de novembro, quem fizer a assinatura do clube por apenas R$ 5,00 garante o direito de comprar toda a loja a preço de CNPJ, além de acesso imediato às ofertas exclusivas de assinantes.
Ofertas exclusivas para assinantes do Clube:
- Tapete higiênico (6 unidades): R$ 5,49
- Areia Kadi (4 kg): R$ 34,90
- Ração Puruca (15 kg): R$ 74,90
Condições exclusivas para lojistas
A campanha também contempla empreendedores e comerciantes do ramo pet com CNPJ e Inscrição Estadual cadastrados na loja. A AtacaBlack do Lojista segue ativa até o dia 30 de novembro, com foco em reposição de estoque e maior margem de competitividade para os negócios da região.
Destaques para lojistas (CNPJ):
- Rasqueadeira: R$ 4,99
- Kit Alicate e Lixa: R$ 9,99
- Granulado de madeira (10 kg): R$ 39,90
- Bandeja Jumbox: R$ 49,90
Onde encontrar
Rede capixaba de atacarejo especializada no universo pet, a AtacaPet atua no varejo e no atacado com um mix voltado para alimentação, higiene, saúde e bem-estar animal.
Serviço — AtacaPet Cachoeiro de Itapemirim
- Endereço: Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 164 – Gilberto Machado (próximo à Rodoviária, em frente à Drogasil)
- WhatsApp: (27) 99787-6614
- Instagram:
@atacapet_oficial
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726