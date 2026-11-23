Os tutores de cães, gatos e outros animais de estimação em Cachoeiro de Itapemirim têm até o próximo dia 30 de novembro para aproveitar a reta final da AtacaBlack. Promovida pela AtacaPet, a campanha estendeu a Black Friday para o mês inteiro sob o conceito “30 dias, 30 ofertas imbatíveis pra você!”, reunindo descontos em rações, petiscos, acessórios e itens de higiene.

Além das ofertas abertas ao público geral (CPF), a loja entrou na sua fase mais agressiva de preços, com condições simultâneas para comerciantes do setor e para assinantes do clube da rede.

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Destaques para clientes (CPF):

Bifinhos: R$ 1,99

R$ 1,99 Sachês para cães e gatos: 4 unidades por R$ 10,00

4 unidades por R$ 10,00 Areia sílica e microsílica: R$ 19,90

R$ 19,90 Casinhas: a partir de R$ 37,90

a partir de R$ 37,90 Tapete higiênico: R$ 54,90

R$ 54,90 Ração 10 kg para gatos: a partir de R$ 89,90

Preço de atacado liberado por R$ 5 no Clube AtacaPet

Um dos principais atrativos desta última semana é a condição especial do Clube AtacaPet, que já oferece valores abaixo da tabela de atacado. Até o dia 30 de novembro, quem fizer a assinatura do clube por apenas R$ 5,00 garante o direito de comprar toda a loja a preço de CNPJ, além de acesso imediato às ofertas exclusivas de assinantes.

Ofertas exclusivas para assinantes do Clube:

Tapete higiênico (6 unidades): R$ 5,49

R$ 5,49 Areia Kadi (4 kg): R$ 34,90

R$ 34,90 Ração Puruca (15 kg): R$ 74,90

Condições exclusivas para lojistas

A campanha também contempla empreendedores e comerciantes do ramo pet com CNPJ e Inscrição Estadual cadastrados na loja. A AtacaBlack do Lojista segue ativa até o dia 30 de novembro, com foco em reposição de estoque e maior margem de competitividade para os negócios da região.

Destaques para lojistas (CNPJ):

Rasqueadeira: R$ 4,99

R$ 4,99 Kit Alicate e Lixa: R$ 9,99

R$ 9,99 Granulado de madeira (10 kg): R$ 39,90

R$ 39,90 Bandeja Jumbox: R$ 49,90

Onde encontrar

Rede capixaba de atacarejo especializada no universo pet, a AtacaPet atua no varejo e no atacado com um mix voltado para alimentação, higiene, saúde e bem-estar animal.

Serviço — AtacaPet Cachoeiro de Itapemirim