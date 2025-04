Rodas de Conversa na Uniaves promovem reflexões sobre a divisão justa de papéis entre homens e mulheres

Durante o último mês de março, no qual todos os anos é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Uniaves, subsidiária da Pif Paf Alimentos em Castelo, no Espírito Santo, realizou Rodas de Conversa com o tema “Divisão Justa de Papéis”, promovidas pelo Programa Vozes, de Diversidade e Inclusão da empresa. A ação foi voltada ao debate sobre o equilíbrio na distribuição das tarefas domésticas entre homens e mulheres e como essa dinâmica afeta não apenas a vida pessoal, mas também o desempenho e o bem-estar no ambiente de trabalho.

Para Carolina Aparecida Gonçalves, Analista de Processos Industriais, o espaço para diálogo permitiu reconhecer diferentes realidades e refletir sobre os impactos da sobrecarga enfrentada por muitas mulheres. “Ali nós pudemos perceber as diferentes realidades de cada lar e como, ao longo dos anos e passar das gerações, as tarefas começaram a ser mais bem distribuídas. Conseguimos ver o impacto da rotina exaustiva pela jornada dupla e até mesmo tripla de algumas mulheres e como isso afeta o trabalho. Abrir as portas para este tipo de diálogo é sempre importante para que possamos sempre aprender umas com as outras”, destacou.

Oseas Mollino Rodrigues, Supervisor de Produção na fábrica de ração da Uniaves, também participou da conversa e relatou como o encontro reforçou sua percepção sobre a atuação das mulheres em diferentes contextos. “As tarefas dessas mulheres que nos inspiram não se limitam apenas à carga horária dentro da empresa. Elas se estendem nos afazeres de rotina de suas casas. Sempre têm em si a garra e vontade de fazer acontecer e gerar valor em seu dia a dia, com muita dedicação e empenho, não esquecendo de colocar sua família em primeiro lugar. Eu, como homem, me sinto privilegiado e reconheço a dedicação de todas que comigo trabalham na fábrica de ração, e também, claro, de minha esposa.”

Repensar os papéis

As rodas de conversa foram realizadas em diferentes unidades da Pif Paf. De acordo com Raniela Remídio, coordenadora de Responsabilidade Social da empresa, a proposta surgiu da necessidade de repensar a estrutura histórica de papéis sociais entre homens e mulheres. “Hoje muitas mulheres trabalham fora e continuam sendo as responsáveis por cuidar do lar sozinhas. Durante as rodas, tivemos vários depoimentos de homens e mulheres que, por meio daquele momento, começaram a refletir sobre seus papéis em casa e sobre o quanto as mulheres estão sobrecarregadas desse fardo que é imposto a elas”, explicou.

Raniela também destacou que o objetivo da ação foi alcançado: gerar reflexão. “Ouvimos de muitos homens a frase: ‘Eu nunca parei pra pensar o quanto isso é injusto, o quanto as minhas cobranças, mesmo que sutis, são deselegantes com minha esposa’. Também abordamos o direito de escolha das mulheres: inclusive o de estar em casa cuidando dos filhos, se esse for um desejo genuíno dela.”

Além das Rodas de Conversa, o Programa Vozes também realizou o Mural Mulheres que Inspiram, em que colaboradoras de diversas unidades compartilharam histórias de superação, coragem e dedicação, contribuindo para a valorização das trajetórias femininas dentro da empresa. A iniciativa faz parte de um calendário contínuo de ações voltadas à promoção da diversidade e inclusão nas unidades da companhia.