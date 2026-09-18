São Camilo abre seleção e oferece bolsa integral para 2027

Escolher onde cursar o Ensino Médio envolve muito mais do que pensar na próxima etapa. Para estudantes e famílias, esse momento também traz expectativas sobre aprendizado, novas experiências e preparação para o futuro.

É nesse cenário que o Centro Educacional São Camilo em Cachoeiro de Itapemirim apresenta o Bolsão São Camilo 2027. A seleção oferece, assim, cinco bolsas para estudantes que estão cursando o 9º ano do Ensino Fundamental em 2026.

Os descontos chegam a 100% e também contemplam outras faixas de benefício. Podem participar alunos do próprio São Camilo e estudantes de escolas públicas ou privadas.

Inscrições ficam abertas até novembro

Os interessados podem se inscrever de 14 de setembro a 13 de novembro de 2026. A taxa de inscrição custa R$ 40.

O cadastro pode ser realizado online, pelo endereço bolsao.saocamilo-es.br. Também existe a possibilidade de inscrição presencial na secretaria do Centro Educacional São Camilo. Nela, o atendimento acontece, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

A prova ocorrerá em 28 de novembro, das 8h às 12h. O resultado ficará disponível, a partir do dia 14 de dezembro, no site saocamilo-es.br.

Como funciona a bolsa do São Camilo?

Os cinco primeiros classificados recebem os descontos de acordo com a colocação obtida na seleção. Para manter o benefício, o estudante precisa realizar a matrícula antes do início das aulas de 2027.

As informações sobre inscrição, prova, resultado e matrícula estão disponíveis no site saocamilo-es.br. A instituição também atende pelo telefone (28) 98803-6014.

Para quem está encerrando o Ensino Fundamental, o Bolsão São Camilo 2027 pode ser o primeiro passo de uma nova trajetória escolar, com oportunidades de aprendizado, experiências práticas e preparação para o futuro.

De acordo com Tatiana Bermond Gonçalves de Rezende, Coordenadora do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, “O Bolsão é uma oportunidade para que alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, com condições especiais de investimento. Além de reconhecer o esforço e o potencial dos estudantes, a iniciativa contribui para ampliar o acesso a uma formação completa, que une excelência acadêmica, estrutura de qualidade e experiências práticas. É uma oportunidade para transformar dedicação em novas possibilidades para o futuro.”

Bolsão São Camilo confira os descontos

A classificação na prova define o percentual de desconto. O primeiro colocado recebe 100% de desconto. O segundo terá 50%, enquanto o terceiro recebe 30%. Para o quarto e o quinto colocados, o desconto será de 20%.

A proposta amplia, desse modo, as possibilidades para quem busca uma nova experiência escolar no Ensino Médio. Ao mesmo tempo, coloca o estudante diante de um processo seletivo que valoriza sua preparação acadêmica.

Uma escola que conecta conhecimento e experiências

No Ensino Médio, o aprendizado ganha novas dimensões. Isso porque os conteúdos ficam mais complexos e o estudante começa a ver, com maior clareza, seus interesses e possibilidades para o futuro.

A proposta do Centro Educacional São Camilo busca acompanhar esse processo com uma formação que combina conteúdos acadêmicos e experiências práticas. Essa também inclui aulas de empreendedorismo, projetos acadêmicos e oficinas extraclasses. A ideia, dessa forma, é a de criar oportunidades para o desenvolvimento de criatividade, autonomia, inovação e novas habilidades.

Além disso, escola utiliza o Sistema Anglo de Ensino e conta com professores especialistas e mestres, conforme informações da instituição. A estrutura reúne salas climatizadas, laboratórios equipados, biblioteca e quadra poliesportiva. Esses espaços integram a rotina escolar e ampliam as possibilidades de aprendizagem.

SERVIÇO

Escola – Centro Educacional São Camilo Período de inscrição – 14 de setembro a 13 de novembro de 2026 Data da prova – 28 de novembro, das 8h às 12h Taxa – R$ 40, 00 Endereço – R. São Camilo, de – Léllis, 01 – Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim – ES, 29304-910 Telefone – (28) 98803-6014 Site – bolsao.saocamilo-es.br

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