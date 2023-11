Sicoob Credirochas celebra conquista histórica de R$ 2 bi em ativos

Na última quarta-feira (14), o Sicoob Credirochas realizou o Encontro de Delegados, um evento que marcará a história da cooperativa. Com a participação de delegados do Espírito Santo e, pela primeira vez, do Rio de Janeiro, o encontro, também simultâneo em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ampliou a celebração pela conquista de R$ 2 bilhões em ativos.

A presença do presidente da Confederação Nacional dos Bancos Populares e diretor-presidente do Centro Cooperativo Sicoob, Marco Aurélio Almada, trouxe um diferencial ao evento.

No discurso, o presidente do Sicoob Credirochas, Tales Machado, expressou sua gratidão pela contribuição essencial de cada delegado e associado para o sucesso contínuo da cooperativa. Ele ressaltou que o encontro não representava apenas a celebração dos resultados alcançados, mas também a oportunidade de fortalecer laços, compreender os números que fundamentam o êxito e alinhar objetivos para o próximo ano.

O marco dos R$ 2 bilhões em ativos foi o ponto central do discurso. Além das realizações financeiras, o presidente enfatizou o compromisso social do Sicoob Credirochas, destacando projetos notáveis que impactam positivamente a comunidade.

Além disso, o evento destacou o comprometimento do Sicoob Credirochas, não apenas com o crescimento financeiro, mas também com a construção de uma comunidade mais robusta e sustentável. A marca de R$ 2 bilhões em ativos representa um feito significativo, sendo apenas o ponto de partida para uma trajetória ainda mais promissora para a cooperativa e seus membros.