O Sicoob Sul deu mais um importante passo em seu plano de expansão com a inauguração de mais uma agência, agora em Apiacá, no Espírito Santo. Localizada na Rua Jerônimo Monteiro, nº 45, lojas 01 e 02, no Centro, a unidade foi inaugurada no dia 19 de novembro e amplia a presença da cooperativa, que passa a contar com 44 unidades em sua área de atuação, sendo 27 no estado do Rio de Janeiro e 17 no Espírito Santo.

A iniciativa reforça o compromisso do Sicoob Sul com o desenvolvimento regional e a promoção da justiça financeira com prosperidade.

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Durante a solenidade, o presidente do Sicoob Sul, Rubens Moreira, destacou a importância da inauguração para o município, ressaltando que a cooperativa está à disposição da comunidade e dos associados, pessoas físicas e jurídicas, oferecendo um portfólio completo de produtos e serviços. Também enfatizou o compromisso da instituição com a justiça social e o desenvolvimento regional.

O diretor de Operações do Sicoob Central ES, Alecsandro Casassi, também ressaltou a importância da chegada da cooperativa a Apiacá, destacando sua contribuição para o crescimento e o fortalecimento da região.

A cerimônia contou com a presença do vice-presidente Ely Decothé Junior; dos conselheiros administrativos Luiz Carlos Nemer, Juarez Albernaz, Cristiano Bressan, Antônio Carlos de Freitas e Maria Thereza Moraes Braga; do conselheiro fiscal José Gilberto Machado; e dos diretores Luiz Fernando Bonandi, Ediene Maria Messias e Carlos Henrique Bispo.

Também participaram Carlos André Santos de Oliveira, diretor da OCB-ES; o prefeito de Apiacá, Márcio José de Melo; além de autoridades, gerentes e cooperados.