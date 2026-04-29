Sicoob Sul realiza Assembleia Geral Ordinária

O Sicoob Sul realizou, no dia 24 de abril, sua Assembleia Geral Ordinária (AGO) no Cerimonial Athenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim. O encontro reuniu delegados, representantes de cooperativas parceiras e autoridades em um momento dedicado à transparência, à prestação de contas e ao fortalecimento do cooperativismo.

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Durante a assembleia, foram apresentados os resultados referentes ao exercício de 2025, que evidenciaram o crescimento consistente da cooperativa, com R$ 227 milhões em sobras brutas e R$ 5,3 bilhões em ativos. Os números foram aprovados por unanimidade pelos delegados, reforçando a confiança dos cooperados na gestão e na solidez institucional do Sicoob Sul.

Seguindo diretrizes do Banco Central, o processo assemblear deste ano contou com ainda mais participação dos cooperados, que puderam contribuir ativamente nas pré-assembleias, deliberando sobre o balanço e a destinação das sobras. As propostas construídas nesse processo também foram apreciadas e aprovadas pelos delegados, representantes das agências, durante a AGO, fortalecendo o modelo democrático da cooperativa.

“Nosso ciclo Assemblear, ele é para nós de uma importância muito grande, porque é o momento que nós temos a prestar conta das nossas atividades e levar o desenvolvimento para os demais associados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro”, disse o presidente do Sicoob ES, Bento Ventorim.

O presidente do Sicoob Sul, Rubens Moreira, destacou a relevância desse formato participativo. “As assembleias são a essência do cooperativismo. É nelas que garantimos a voz ativa dos nossos associados, fortalecemos a transparência e construímos, juntos, os caminhos da cooperativa. Os resultados de 2025 mostram a força desse modelo, baseado na confiança e na participação de todos”, afirmou.

O delegado de Cachoeiro de Itapemirim e presidente da ACISCI, Roberval Rocha, também ressaltou a importância dos resultados alcançados, destacando os impactos positivos para o comércio local e para a sociedade dos municípios de atuação do Sicoob Sul. Além dos delegados, o evento contou com a presença do vice-presidente, Ely Decothé Junior; o presidente do Sicoob ES, Bento Ventorim, o diretor executivo do Sicoob ES, Nailson Dalla Bernadina; Sandra Helena Rosa Kwak, diretora de recursos humanos e sustentabilidade do Sicoob ES; o diretor-executivo do Sistema OCB/ES, vice-presidente do conselho deliberativo do Sebrae/ES e conselheiro deliberativo da ABRH-ES, Carlos André de Oliveira; os diretores do Sicoob Sul, Luiz Fernando Bonandi, Ediene Maria Messias e Carlos Henrique Bispo, além de conselheiros administrativos, fiscais e gerentes de agências e colaboradores.