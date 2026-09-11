Sicredi inaugura agência em Ibitirama e amplia presença no Sul do Espírito Santo

O Sicredi, instituição financeira cooperativa, segue ampliando sua presença no Brasil, levando os benefícios do cooperativismo de crédito a novas regiões. Nesse movimento de expansão, a Sicredi União RS/ES inaugurou uma agência ampla e moderna no município de Ibitirama, no Sul do Espírito Santo.

A cerimônia de abertura da 22ª agência da cooperativa no Sul do Espírito Santo ocorreu no dia 9 de setembro, reunindo colaboradores, autoridades, associados e comunidade. “Chegar a Ibitirama é motivo de muita satisfação para nós, pois representa mais um passo importante na ampliação da nossa presença no Espírito Santo. Queremos estar cada vez mais próximos das pessoas, oferecendo soluções financeiras que contribuam para a realização de sonhos e para o desenvolvimento sustentável dos territórios onde atuamos. Esta agência nasce com o propósito de construir relações de confiança e fortalecer a economia local por meio da cooperação”, destacou Sidnei Strejevitch, presidente da Sicredi União RS/ES.

Localizada na Rua Lazarino Ricci, nº 51, a agência está preparada para oferecer atendimento personalizado, conduzido por profissionais especializados em consultoria financeira. Com 372 m², o espaço foi planejado para proporcionar conforto, proximidade e interação com o público, contando com área de convivência, espaço café e salas de reunião.

“Participar da chegada do Sicredi a Ibitirama é uma oportunidade muito especial. Estamos iniciando uma trajetória construída com proximidade, escuta e compromisso com as necessidades da região. Nossa equipe está preparada para acolher os associados e oferecer um atendimento consultivo, humano e cooperativo, contribuindo para o crescimento das pessoas, dos negócios e do município”, afirmou Eduardo Gonçalves da Silva Provete, gerente da Agência de Ibitirama.

Ainda em 2026, estão previstas inaugurações de agências nos municípios de Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e Iúna. A Sicredi União RS/ES atua em 22 municípios da região Sul do Espírito Santo e em 39 municípios das regiões Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul. Para atender cada vez melhor seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece uma ampla rede de canais, como aplicativo, internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp, pelo número (51) 3358-4770.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui