Sucesso e Inovação: Expo Celebrar 2023 impulsiona o mercado de eventos

A 10ª edição da Expo Celebrar, realizada nos dias 12 e 13 de dezembro no Cerimonial Diamante Hall, em Cachoeiro de Itapemirim, foi um sucesso. Organizado por Cíntia Mattos Produções e Eventos, o evento contou com o apoio crucial do SEBRAE/ES, ADERES e Rochativa.

A feira reuniu diversos expositores de diversas áreas, desde fotógrafos, confeiteiras, artesãos até cervejarias, músicos, hotéis, empresas de estética e beleza, entre outros. O ambiente climatizado do Cerimonial Diamante Hall proporcionou o cenário perfeito para a realização de apresentações musicais, desfiles, entrevistas e diversas outras atividades que encantaram os participantes.

Uma característica marcante do evento foi a iniciativa de arrecadar alimentos não-perecíveis, que foram posteriormente entregues à Rochativa, contribuindo para causas sociais e solidárias. Essa ação altruística acrescentou um toque de responsabilidade social ao Expo Celebrar 2023, destacando o compromisso do evento não apenas com o mundo dos negócios, mas também com a comunidade local.

A Expo Celebrar 2023 não passou despercebida pela mídia, sendo destaque no AQUINOTICIAS.COM e no Portal Casa Comigo. Cíntia Mattos, realizadora do evento, expressou sua satisfação com o sucesso alcançado: “Estamos muito felizes em ver a Expo Celebrar 2023 se destacando e cumprindo seu papel na retomada dos Setores de Eventos. O apoio dos expositores, parceiros e do público foi fundamental para o êxito do evento.”

O evento atraiu a atenção não apenas do público local, mas também de empresas de diversas cidades, incluindo Jerônimo Monteiro, Vargem Alta e Guarapari. A presença de noivas planejando seus casamentos para os anos de 2024, 2025 e até 2026 demonstrou a relevância da Expo Celebrar como um espaço de novidades e tendências para o setor de eventos.

Além da atmosfera festiva, a Expo Celebrar 2023 teve um impacto significativo nos negócios, com contratos sendo fechados e diversos orçamentos solicitados. O evento serviu como plataforma para impulsionar a economia local e promover a interação entre empresas e consumidores.