Torne-se um enfermeiro de excelência com a Faculdade América; matrículas abertas!

Com um ensino pautado na ética, responsabilidade e nas necessidades reais da população, o curso de Enfermagem da Faculdade América se destaca na formação de profissionais capacitados para atuar nos mais diversos cenários da saúde pública e privada.

Com duração de cinco anos e aulas no turno noturno (das 19h às 21h50), o curso é ideal para quem busca aliar conhecimento técnico, humanização e empregabilidade. A estrutura da Faculdade América oferece salas de aula confortáveis, biblioteca atualizada, ambientes climatizados e acessíveis, além de modernos laboratórios equipados com tecnologia de ponta para as aulas práticas

A formação utiliza metodologias ativas de ensino, proporcionando ao aluno uma vivência prática desde os primeiros períodos. O objetivo é desenvolver profissionais críticos, autônomos e prontos para enfrentar os desafios do sistema de saúde brasileiro.

“O enfermeiro é uma peça-chave para o funcionamento de toda a rede de atenção à saúde. Na Faculdade América, buscamos formar profissionais não apenas tecnicamente preparados, mas também comprometidos com o cuidado humano e a melhoria da qualidade de vida da população”, destaca Renan Almeida Baptistini, mestre em Saúde Coletiva e coordenador do curso.

Durante a graduação, os estudantes são preparados para atuar em hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimento, serviços de urgência e emergência como o Samu, atendimento domiciliar, casas de parto, centros de estética, laboratórios, centros de diagnóstico e até mesmo no sistema prisional.

O profissional de enfermagem também encontra oportunidades nas Forças Armadas, Polícia Militar e em instituições de ensino, ministrando cursos técnicos e treinamentos especializados.

A área de saúde da família é uma das que mais cresce atualmente, exigindo enfermeiros qualificados para coordenar equipes e desenvolver programas de atenção à saúde. Além disso, o mercado valoriza profissionais com perfil dinâmico, visão sistêmica, senso crítico e comprometimento com a promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde.

