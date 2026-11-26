O último Encontro de Empresários de 2026 foi realizado no dia 25 de novembro, no Jaraguá Tênis Clube. Na ocasião, empresários, profissionais de imprensa e convidados desfrutaram de um delicioso almoço natalino, preparado pelo Pablo’s Buffet.

Em 2027, os encontros serão retomados a partir de março.

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O evento é realizado por Juarez Marqueti e Marcos Jacob e conta com o patrocínio do Sicoob Sul, Grupo Prime (Hyundai, Omoda | Jaecoo, Jetour e Mitsubishi Motors), Unimed Sul Capixaba, Del Puppo, Events Macchina, BapSun, Acisci, HG2 Studio, 40 Sabores, Cofril e Memóra Decorações Inesquecíveis.