União Solar inaugura filial em Guaçuí e amplia atuação no Espírito Santo

A União Solar, uma das principais referências em tecnologia para energia solar no Brasil, anuncia a inauguração de sua nova filial em Guaçuí, no Espírito Santo.

A unidade, localizada na Rua Marechal Floriano, 315, no Centro, começará a operar neste sábado, 15 de março, trazendo soluções em sistemas solares, monitoramento, climatização e Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Fundada em 2019, a União Solar consolidou-se como líder no setor de energia fotovoltaica, destacando-se pela qualidade e confiabilidade de seus serviços.

Com atuação inicial na Bahia, a empresa ampliou sua presença no Espírito Santo, atendendo clientes no Norte e Sul do estado. Atualmente, figura entre as dez maiores revendas de energia solar do Brasil, representando marcas de renome como Intelbras e Elgin.

“Nosso objetivo é proporcionar soluções sustentáveis e acessíveis para empresas e residências, garantindo não apenas economia, mas também um futuro mais limpo e seguro para todos”, afirma Marcelo Pires Barbosa, sócio-proprietário do grupo.

A expansão da empresa reflete o crescimento do mercado de energia solar no Brasil, que tem atraído cada vez mais consumidores em busca de soluções eficientes para a redução dos custos com eletricidade. Com tecnologia de ponta e equipe altamente capacitada, a União Solar se destaca pela inovação e pelo atendimento personalizado, garantindo projetos sob medida para cada necessidade.

Energia solar: economia e eficiência

A energia solar é uma alternativa sustentável e economicamente vantajosa. Quem investe em um sistema fotovoltaico pode reduzir a conta de luz em até 95% ao adquiri-lo em 2024. Com a nova legislação prevista para 2028, essa economia será de 70%, mantendo-se um investimento atrativo para consumidores e empresários.

Além da economia financeira, a energia solar contribui para a preservação do meio ambiente, reduzindo a emissão de gases poluentes e o impacto sobre os recursos naturais. A longo prazo, a transição para fontes renováveis representa um passo essencial para um futuro energético mais seguro e sustentável.

A chegada da União Solar a Guaçuí reforça o compromisso da empresa em expandir o acesso à energia renovável e inovadora, beneficiando moradores e empresas da região. O novo espaço permitirá aos clientes conhecerem de perto as soluções oferecidas, contando com atendimento especializado e suporte técnico de excelência.

Serviço

União Solar Unidade Guaçuí

Endereço: Rua Marechal Floriano, 315 – Centro, Guaçuí Contato: (28) 99975-5060