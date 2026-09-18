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Uniaves destaca importância da proximidade com seus clientes
Relação com os estabelecimentos é construída a partir da escuta, confiança e compreensão das necessidades de cada parceiro
Celebrado em 15 de setembro, o Dia do Cliente é uma oportunidade para reconhecer a importância das relações construídas diariamente entre empresas e consumidores. Na Uniaves (empresa que integra o Grupo Pif Paf Alimentos), a proximidade com os clientes faz parte da atuação de todo o time Comercial da companhia e envolve compreender a realidade de cada estabelecimento, ouvir suas necessidades e buscar soluções adequadas às suas demandas.
De acordo com Osvanda de Fátima Soares Oliveira, Coordenadora de Televendas, a proximidade é fundamental para um atendimento de sucesso. “O relacionamento é ponto-chave para entender a realidade de cada estabelecimento, suas necessidades, desafios, preferências e possibilidades. A partir de uma escuta ativa e do conhecimento da carteira e das metas do negócio, a equipe consegue conciliar relacionamento e resultados, identificando necessidades e apresentando soluções eficientes e assertivas”, explica.
Relações que se constroem no dia a dia
A proximidade com os clientes também é percebida na rotina dos profissionais que mantêm contato direto com os estabelecimentos. Em Castelo, Renara Albrigo Santana, Auxiliar de Vendas Internas, atende clientes de cidades próximas e procura compreender as necessidades de cada estabelecimento antes de realizar uma venda.
“Eu procuro não olhar somente para a venda em si, mas entender a necessidade de cada estabelecimento, saber quais produtos têm mais saída, o que eles estão precisando e também ouvir os clientes de maneira geral. Acredito que conhecê-los e manter uma comunicação próxima ajuda muito, porque consigo oferecer aquilo que realmente faz sentido para eles e, ao mesmo tempo, alcançar os meus resultados e metas”, afirma.
A experiência da profissional também mostra como a confiança é construída ao longo do tempo. “Foi um período de muito aprendizado para mim. Aos poucos fui conhecendo cada cliente, entendendo as suas necessidades e construindo minha relação com eles. Hoje tenho um carinho muito grande por esses clientes e fico feliz em perceber que consegui conquistar a confiança deles. Essa experiência foi importante porque me mostrou que relacionamento e confiança são construídos com tempo, atenção e compromisso”, destaca.
A proximidade com os clientes representa uma construção diária de parceria e confiança. Em cada atendimento, a Uniaves busca compreender as necessidades dos estabelecimentos e contribuir para seus negócios, fortalecendo relações que fazem parte da trajetória da companhia e de sua presença no Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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