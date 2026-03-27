Uniaves reafirma compromisso com a sustentabilidade

Com foco na preservação dos recursos naturais e nesse contexto na destinação correta de resíduos, o Grupo Pif Paf Alimentos, no qual a Uniaves faz parte, anuncia uma nova etapa de sua estratégia de sustentabilidade por meio de parceria com a eureciclo. No Brasil, a empresa é a maior operadora de logística reversa de embalagens pós consumo. A iniciativa consiste na compensação de embalagens de produtos produzidos pelas marcas da holding como Uniaves, Pif Paf e Fricasa, fortalecendo a cadeia de reciclagem e contribuindo para reduzir impactos ambientais associados ao descarte inadequado.

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O investimento em ações de logística reversa ganha ainda mais relevância no contexto do Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, ao evidenciar a relação direta entre reciclagem e preservação dos recursos hídricos. Para ilustrar esse impacto, levantamento da empresa Dion Ambiental indica que a produção de 1 kg de plástico virgem pode consumir cerca de 50 litros de água, enquanto o processamento do plástico reciclado demanda aproximadamente 3 litros — o que representa uma economia superior a 90% no uso desse recurso.

Ao incentivar a coleta, a reciclagem e a reinserção desses materiais na cadeia produtiva, a logística reversa contribui para:

Reduzir o descarte inadequado de resíduos no meio ambiente;

Evitar a contaminação de rios e nascentes;

Diminuir a necessidade de extração de novas matérias-primas;

Fortalecer a economia circular e o trabalho de cooperativas de reciclagem.

Além da redução da pressão sobre mananciais, a logística reversa contribui para diminuir a quantidade de resíduos que podem alcançar rios e sistemas de drenagem urbana, ampliando a destinação adequada das embalagens pós-consumo e incentivando práticas alinhadas à economia circular,reduzindo desperdícios e mantendo os recursos em uso pelo maior tempo possível.

Incentivando a cadeia da reciclagem há quase 10 anos

O Grupo Pif Paf Alimentos estruturou seu programa de logística reversa em 2017 com foco no atendimento à legislação ambiental e à Política Nacional de Resíduos Sólidos. “Ao longo desses quase 10 dos anos de trabalho, esse processo evoluiu e, por meio de parcerias com entidades responsáveis pela reciclagem, já alcançamos a compensação de mais de 100 mil toneladas de embalagens.”, afirma Nathália Carvalho, Coordenadora de Meio Ambiente.

Com a adesão à eureciclo, além de seguir cumprindo as exigências legais, a empresa também passa a comunicar essas ações de forma ainda mais transparente, como explica Ketrin Nézio, Analista de Sustentabilidade do Grupo. “Por meio do selo eureciclo, impresso em nossas embalagens, o consumidor vai identificar que aquela embalagem participa de um sistema de compensação ambiental e reciclagem. Além de ampliar a visibilidade das ações que realizamos, vamos trazer para os nossos clientes o valor da responsabilidade compartilhada entre empresa e consumidores na gestão de resíduos”.

Selo eureciclo: visibilidade das ações de sustentabilidade promovidos pela Uniaves

De acordo com Tania Sassioto, Head de Marketing da eureciclo, a adesão de empresas de grande porte é decisiva para ampliar o volume de reciclagem no País. “A iniciativa do Grupo Pif Paf Alimentos representa uma operação relevante para essa cadeia tão importante, pois gera demanda real por recuperação de materiais, garantindo renda e desenvolvimento para cooperativas e operadores”, destaca.