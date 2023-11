Universidade de Vila Velha (UVV) está com inscrições abertas para 27 novos cursos EAD

A Universidade Vila Velha (UVV), Polo Cachoeiro de Itapemirim, está com inscrições abertas para o ingresso em 2024 com 27 novos cursos na modalidade EAD, entre eles jornalismo, engenharia e gastronomia, com mensalidades a partir de R$ 155,37. Outros cursos ofertados pela instituição são: Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Design de Interiores, Educação Física (L), Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão de Turismo, Gestão do Agronegócio, Gestão Pública, Letras Português (L), Performance em Mídias Sociais Digitais, Segurança Cibernética e Serviço Social.

As aulas são semanais e ao vivo e os alunos podem participar na hora agendada pela instituição, ou ainda, escolher o melhor dia e horário para estudar, visto que as aulas ficam gravadas.

As provas das disciplinas, são presenciais no polo. Com mais de 40 anos de história, mais de 100 cursos entre presenciais, EAD e semipresenciais, a Universidade Vila Velha traz para Cachoeiro de Itapemirim os melhores cursos. A UVV é a única Universidade particular do Estado, a melhor do Brasil e uma das únicas brasileiras a integrar o Times Higher Education (THE), o mais respeitado ranking universitário do mundo com 8 credenciamentos internacionais, que compõe universidades com grande impacto social nas ações que elas realizam para enfrentar as questões globais.

O Polo Cachoeiro, recebe o aluno de forma humanizada, oferecendo além de um atendimento individual, uma localização privilegiada, no bairro Gilberto Machado, próximo ao Jaraguá Tennis Clube. Os interessados podem acessar o site www.uvv.br, ou entrar em contato pelo WhatsApp do Polo Cachoeiro de Itapemirim pelo (28) 99962-4748 (clique aqui) para saber mais e conhecer todos os cursos disponíveis.