UVV – Universidade Vila Velha (Cachoeiro) abre novas inscrições para início de abril

A Universidade Vila Velha (UVV) está com inscrições abertas para graduação no campus de Cachoeiro de Itapemirim. Após ter iniciado as aulas em fevereiro, a instituição abre novamente as portas para aqueles que desejam iniciar sua jornada acadêmica neste ano, com início das aulas já no mês de abril.

A instituição informa que os estudantes não irão perder conteúdo, visto que esta é uma nova entrada que a Universidade possui em seu planejamento. Esta iniciativa visa proporcionar oportunidades para aqueles que, por algum motivo, perderam o prazo de inscrição anteriormente, permitindo que realizem seus sonhos de cursar uma graduação de qualidade.

A oferta de cursos abrange uma variedade de áreas do conhecimento, totalizando mais de 100 opções entre graduações, pós-graduações e capacitações. Dentre os cursos mais procurados, destacam-se Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social, Engenharias, Design de Interiores, entre outros.

Além disso, a instituição destaca a crescente demanda por cursos nas áreas de tecnologia e inovação, acompanhando as tendências do mercado de trabalho e preparando os estudantes para os desafios do mundo contemporâneo.

Esta iniciativa reforça o compromisso da instituição com a democratização do acesso ao ensino superior, proporcionando oportunidades de formação acadêmica de excelência para um número ainda maior de estudantes.

A UVV é reconhecida como a melhor universidade particular do Brasil pelo sétimo ano consecutivo e uma das poucas brasileiras a integrar o Times Higher Education (THE), o mais respeitado ranking universitário do mundo, com 8 credenciamentos internacionais, que incluem universidades com grande impacto social nas ações que realizam para enfrentar questões globais.

Polo Cachoeiro de Itapemirim

O Polo Cachoeiro de Itapemirim da UVV destaca-se pelo atendimento humanizado, proporcionando suporte individualizado aos alunos. Além disso, sua localização privilegiada no bairro Gilberto Machado, próximo ao Jaraguá Tênis Clube, contribui para um ambiente propício ao aprendizado.

Inscrições

Os interessados em obter mais informações sobre os cursos disponíveis na Universidade Vila Velha podem acessar o site oficial www.uvv.br. Para contato direto com o Polo Cachoeiro de Itapemirim, é possível utilizar o WhatsApp pelo número (28) 99962-4748 (clique aqui).