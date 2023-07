Aluna de Cachoeiro é destaque em Ranking Nacional de Intercâmbio

A aluna do Insight Idiomas de Cachoeiro de Itapemirim, Rafaela Sapavini Ferreira, participou da seleção para intercâmbio da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) de 2023. Sua nota de 93.0 a destacou entre os demais estudantes.

Rafaela ressaltou que mesmo sem ter sido beneficiada pelo sistema de cotas, conseguiu a vaga e viajará para o intercâmbio nos próximos meses.

Com 25 anos, o Insight Idiomas tem um histórico recheado de sucesso de seus alunos, onde o principal objetivo da instituição é realizar sonhos de transformação de não falantes em falantes da língua inglesa. A instituição oferece material didático internacional, imersão nos aspectos culturais dos países de língua inglesa.

Além disso, a escola está engajada em ações sociais. No dia 15 de julho, realizou a tradicional Festa Junina, onde os convidados tiveram contato com aspectos culturais, muita diversão e ainda ajudaram a arrecadar ração para cães ou gatos, que foi doada ao abrigo de animais SOS Patas e Mãos.

