Moqueca da Vila chega em Cachoeiro com uma nova experiência gastronômica

Chegou em Cachoeiro o Moqueca da Vila, um novo restaurante delivery que promete levar aos moradores da região uma verdadeira experiência gastronômica com frutos do mar. O estabelecimento é fruto do empreendedorismo familiar de Renato Fardin e sua mãe, Kelly Theodoro, que uniram forças para realizar o sonho de ter um negócio próprio.

A ideia de abrir o Moqueca da Vila surgiu do desejo em comum de Renato e Kelly: ter um empreendimento familiar. Renato sempre teve afinidade com a culinária capixaba e um apreço especial pelos frutos do mar, o que tornou a escolha do tipo de restaurante uma decisão natural.

Empreender em família pode ser um desafio, mas também traz benefícios. Renato destaca que, embora possam surgir algumas divergências, a união familiar ajuda a tornar a jornada empreendedora mais tranquila. “Como em qualquer família, é natural que ocorram discussões de vez em quando, mas a paixão pelo negócio e o apoio mútuo prevalecem”, comenta.

No Moqueca da Vila, os clientes poderão desfrutar a autêntica moqueca capixaba e a rica regionalidade do Espírito Santo. Os pratos são preparados com ingredientes frescos e selecionados, seguindo receitas tradicionais, que preservam a essência da moqueca capixaba.

Além disso, o restaurante delivery valoriza a qualidade em todas as etapas do serviço, desde a escolha cuidadosa dos ingredientes até a entrega rápida e segura na casa dos clientes. O funcionamento é de segunda a sábado, das 18h às 23h, e os pedidos podem ser feitos via ChefMio, Ifood e pelo WhatsApp (28) 99924-7102.

Paixão pela culinária

Renato compartilha que sua paixão pela culinária teve origem na influência de sua mãe, que sempre o incentivou a se aventurar na cozinha.

“Desde cedo, ela ensinou a mim e ao meu irmão, Raul, a importância de saber nos ‘virar’ na cozinha para não passarmos apertos na vida adulta”, conta.

Essa vivência culinária despertou em Renato uma paixão ainda maior. “Tranquei a faculdade de odontologia, pois não encontrei afinidade, e fui cursar gastronomia. A partir desse momento, meu amor pela profissão só cresce”, completa.

Conheça

Instagram: @moquecadavila

WhatsApp Delivery: 28 99924-7102 (clique aqui e fale diretamente no WhatsApp)

Aplicativos Delivery: Chefmio e Ifood