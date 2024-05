Amigos imáginários: aventura com seres mágicos nos cinemas de Cachoeiro

Amigos Imaginários é um filme infantil de aventura dirigido por John Krasinski (The Office, Um Lugar Silencioso). A história acompanha uma garota (interpretada por Cailey Fleming) que descobre ser capaz de ver os amigos imaginários de todas as pessoas.

Leia também: Gravado em Burarama,“Marraia” terá pré-estreia nesta quarta (15) em Cachoeiro

Com o poder recém-descoberto, ela embarca em uma jornada para reconectar os seres mágicos com suas crianças – que, hoje em dia, já cresceram e se esqueceram dos antigos companheiros. O filme Amigos imaginários está em cartaz nos cinemas de Cachoeiro de Itapemirm, mas a programação também conta com lançamentos para os adultos.

Do dia 16/05 até 22/05 os cinemas de Cahoeiro ainda estarão com preço promocional:

Sessões iniciadas até 17:00 – segunda à sexta – R$ 10,00

Sábado e domingo – R$ 14,00

Confira a programação dos cinemas de Cachoeiro

Cine Unimed

Sala 01

Garfield: Fora de Casa – 2D – Dublado

Todos os Dias – 16h20 dublado

Os Farofeiros 2 – 2D – Nacional

Todos os Dias – 18h30

The Chosen: Os Escolhidos – Temporada 4 EP. 5 e 6 – 2D – Dublado

Todos os Dias – 20h40

Sala 02

Planeta dos Macacos: O Reinado – 2D – Dublado

Todos os Dias – 17h50 20H45

SÁBADO E DOMINGO – 15h00

Sala 03

Amigos Imaginários – 2D – Dublado

Todos os Dias – 16h15 18h20

O Dublê – 2D – Dublado

Todos os Dias – 20h30 dublado

Sala 04

Kung Fu Panda 4 – 2D – Dublado

Todos os Dias – 16h30

O Tarô da Morte – 2D – Dublado

Todos os Dias – 18H30

Marraia – 2D – Dublado

Todos os Dias – 20h30

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

Kung fu Panda 4 – 2D – Dublado

Todos os Dias – 16h30

Garfield: Fora de Casa – 2D – Dublado

Todos os Dias – 18h30

O Tarô da Morte – 2D – Dublado

Todos os Dias – 20h30

Sala 02

Amigos Imaginários – 2D – Dublado

Todos os dias – 16h15 18h20

O Dublê – 2D – Dublado

Todos os Dias – 20h30

Sala 03

Planeta dos Macacos: O Reinado 2D – Dublado

Todos os dias – 16h30 19h30