Gravado em Burarama,“Marraia” terá pré-estreia nesta quarta (15) em Cachoeiro

Na próxima quarta-feira (15), será realizada a avant-première de “Marraia”, o primeiro longa-metragem infanto-juvenil do Espírito Santo, dirigido pelo cineasta Diego Scaparo e baseado no romance homônimo do escritor de José Marcelo Grillo.

O longa-metragem terá pré-estreia na quarta-feira (15) 15 de maio, às 19h30, no Cine Ritz Unimed, no Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim.

Para o cineasta Diego Scaparo, ‘Marraia’ representa o esforço e dedicação da equipe. “Foi um filme difícil de rodar, pois gravamos em 2020, de janeiro a fevereiro. Nesse período o Espírito Santo viveu uma tragédia por conta das chuvas e inundações, principalmente, na região de Cachoeiro. Logo após, tivemos a pandemia. Ficamos muito tempo para finalizar o filme. Hoje, ‘Marraia’ é uma realidade por causa de muito esforço e dedicação envolvidos”, conta.

O filme teve a avant-première em Vitória. “Lotamos duas salas e tivemos uma boa temporada e bilheteria. Agora chegou a vez de Cachoeiro”, completa Scaparo.

Na trama ambientada no distrito de Burarama, o jovem Marcelinho – apelidado ‘Marraia’ – enfrenta o maior desafio de sua vida: derrotar Baloni, o campeão local de bola de gude. O que se inicia como uma simples competição logo se transforma em uma jornada épica de amadurecimento.

No entanto, na busca pelas bolinhas exigidas, ‘Marraia’ revela segredos, faz amigos e enfrenta inimigos, tudo isso com uma pitada de humor lúdico e a linguagem típica das crianças em fase de compreensão do mundo.

O longa é realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), com produção da Global Village Creative + Executive, produtora capixaba de cinema com uma década de experiência, o filme conta ainda com apoio logístico da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e do Grupo Águia Branca.

Sinopse de ‘Marraia’

Foto: Jonas Vaz/ Divulgação

Final dos anos 1960, na pitoresca vila de Burarama, os irmãos Marcelo e Lua enfrentam uma derrota épica em um jogo de bola de gude contra Baloni, o melhor jogador da região. Mas Marcelo não aceita o resultado e desafia Baloni para uma revanche. O desafio, porém, tem uma condição: eles devem apostar 300 bolinhas de gude em apenas dez dias.

Marcelo embarca em uma verdadeira saga para conseguir as bolinhas, e nessa jornada, sua inteligência, persistência e caráter são testados. Entre desafios e confusões, ele descobre que essa aventura vai muito além das simples bolinhas de gude. Aliás, ‘Marraia’ é um filme sobre amadurecimento, a relação com o tempo e a descoberta do mundo, tanto para crianças quanto para adultos.

Com os pés firmes na terra batida dos rincões do Brasil profundo, essa história nos envolve e nos faz refletir sobre nossas próprias jornadas. Aliás, prepare-se para se emocionar e torcer por Marcelo nesta incrível aventura!

Confira o teaser!