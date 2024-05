‘Bebê Rena’: stalker da série na vida real mostra rosto pela 1ª vez

A mulher que afirma ser a verdadeira Martha da série Bebê Rena (Netflix) mostrou o rosto pela primeira vez em entrevista exclusiva a um programa de televisão britânico. A conversa será transmitida nesta quinta, 9.

Na série, a personagem persegue o protagonista Donny Dun, interpretado pelo próprio roteirista Richard Gadd. Segundo Gadd, a perseguição da produção da Netflix foi baseada em fatos reais vividos pelo comediante escocês.

O nome verdadeiro da suposta Martha é Fiona Harvey. A convite do apresentador britânico Piers Morgan, ela pretende defender uma outra versão da história e “colocar as coisas em seu lugar”.

Gadd defendeu que os fãs da série evitassem encontrá-la, mas a identidade de Harvey, uma escocesa que vive em Londres, foi descoberta e divulgada nas redes sociais e em tabloides britânicos, como o Daily Mail.

Em entrevista a um jornal da Escócia no final de abril, ela afirma ter sido exposta por Gadd e que pretende processar a plataforma de streaming.

A série se tornou uma das mais vistas em todo o mundo na Netflix e trouxe à tona o debate sobre stalking, indústria do entretenimento e violência sexual.

