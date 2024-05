Cineclube de Cachoeiro realiza sessão gratuita nesta quinta (23)

O Cineclube Jece Valadão exibirá, nesta quinta-feira (23), em Cachoeiro, o filme “A Matéria Noturna”, obra de longa-metragem gravada no Espírito Santo. A exibição acontecerá, a partir das 19h, na área aberta do Centro Cultural Luz del Duego, no bairro Ibitiquara. A entrada é gratuita, e também haverá distribuição de pipoca aos espectadores.

Leia também: Projeto transforma Estrada de Ferro Leopoldina em polo turístico no ES

A sessão será realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio de edital de Cineclubes lançado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim (Semcult).

Sob direção de Bernard Lessa – que estará presente na exibição –, “A Matéria Noturna” narra a história de Jaiane, uma mulher negra que trabalha como motorista por aplicativo em Vitória. Ela atravessa um período difícil, até conhecer Aissa, um homem de Moçambique que trabalha embarcado, mas passa alguns dias pela cidade.

O filme é protagonizado pela atriz, dançarina e diretora audiovisual Shirlene Paixão e por Welket Bungué, artista luso-guineense com uma admirável filmografia, seja dirigindo ou atuando. A obra foi exibida em diversos festivais de cinema, como Olhar de Cinema e Festival de Vitória, e premiado na Mostra Futuro Brasil, do 52º Festival de Brasília.

Serviço

Exibição do filme “A Matéria Noturna”

Data: 23/05 (quinta-feira)

Horário: 19h

Onde: Centro Cultural Luz del Fuego – Rua Newton Prado, 29, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim (próximo ao Tiro de Guerra)

Fonte: PMCI