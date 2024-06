Netflix fará adaptação de best-seller de Paulo Coelho; saiba mais

A Netflix anunciou que fará uma adaptação do best-seller O Diário de Um Mago, livro do escritor brasileiro Paulo Coelho. A informação foi divulgada durante um painel no Rio2C, evento que acontece no Rio de Janeiro. Quem contou a novidade foi o próprio autor, através de um vídeo transmitido ao público.

A obra será lançada como um filme, com cenas gravadas no Brasil e na Espanha. Até o momento, nem elenco, nem a data de estreia foram divulgados.

O Diário de Um Mago foi traduzido para 40 idiomas e lançado em 150 países, o que o transformou em um clássico brasileiro. O livro, considerado um dos mais importantes da carreira de Coelho, traz o relato da trajetória do próprio escritor pelo Caminho de Santiago de Compostela, em 1986, misturando aventura e autoconhecimento.

Estadao Conteudo