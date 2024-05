‘Planeta dos Macacos: O Reinado’ estreia nos cinemas de Cachoeiro

O filme “Planeta dos Macacos: O Reinado” é destaque nas telonas e estreia nesta quinta-feira (9) nos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim. Depois de 7 anos do último lançamento, a nova trama se passa muitas gerações depois que Cesar (Andy Serkis) se sacrificou para que os macacos pudessem ter um lugar para viver em paz após os eventos de “A guerra”.

Continuação da franquia dirigida por Wes Ball, “Planeta dos Macacos: O Reinado” apresenta uma realidade em que a espécie dominante vive harmoniosamente com os humanos.

O filme realiza um salto no tempo após a conclusão da Guerra pelo Planeta dos Macacos. Muitas sociedades de macacos cresceram desde quando César levou seu povo a um oásis, enquanto os humanos foram reduzidos a sobreviver e se esconder nas sombras.

Apesar de ser responsável pela segurança da nova geração de primatas evoluídos, muitos não conhecem os feitos de César. E é neste novo cenário que um líder macaco começa a escravizar outros grupos para encontrar tecnologia humana, enquanto um jovem macaco, que viu seu clã ser capturado, embarca em uma viagem para encontrar a liberdade, sendo uma jovem humana a chave para todos.

Além de Planeta dos Macacos, vários outros títulos estão em cartaz nos cinemas da cidade. Sendo assim, é só preparar a pipoca e escolher o que mais te agrada!

Sala 01

Planeta dos Macacos: O Reinado

Godzilla x Kong: O Novo Império 2D

Guadalupe – Mãe da Humanidade

Os Farofeiros 2 2D

Sala 02

Garfield – Fora de Casa 3D

The Chosen – Temporada 4 Ep 3 e 4 2D (Estreia dia 2)

Sala 03

O Dublê 2D

Sala 04

Kung fu Panda 4 2D

Sala 01

Kung fu Panda 4 2D

O Dublê 2D

Godzilla x Kong: O Novo Império 2D

Sala 02

Planeta dos Macacos: O Reinado 2D

Sala 03

Garfield – Fora de Casa 2D

The Chosen 2D Temporada 4 Ep 3 E 4

