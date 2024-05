Que tal um filme no feriado?🍿 Veja a programação dos cinemas de Cachoeiro

O feriado chegou e com ele uma nova programação nos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim. Filmes infantis como “Garfield” e “Amigos Imaginários” são opções para a criançada. Contudo, a programação conta também com um filme de terror que está gerando diversos comentários entre os críticos.

Dirigido por Michael Mohan, o terror “Imaculada” acompanha a história da jovem religiosa americana Cecilia (Sydney Sweeney), que acaba de se mudar para um ilustre convento situado em uma pitoresca zona rural italiana. Apesar de ser recebida calorosamente pelas irmãs e freiras, a devota americana logo nota estranhas situações que a fazem questionar a segurança de seu novo lar, que abriga segredos sombrios e terríveis.

Aos poucos, as suspeitas da jovem se tornam realidade quando ela acorda misteriosamente grávida. Cecilia agora não apenas carrega uma criança, mas também enfrenta uma série de estranhas e suspeitas situações, sendo atormentada por forças perversas enquanto confronta os segredos e horrores do convento. Em meio a visões assustadoras e eventos inexplicáveis, ela tenta desvendar a origem de sua condição e a verdadeira natureza do convento. A experiência religiosa está prestes a se transformar em um pesadelo. Seria a gravidez de Cecilia uma dádiva ou uma maldição?

Você pode conferir este e outros filmes durante esse feriado!

Confira a programação completa dos cinemas de Cachoeiro

Cine Unimed

Sala 01

Amigos Imaginários – 2D – Dublado

Todos os Dias – 18h00

PREÇO PROMOCIONAL – R$ 14,00

Planeta dos Macacos: O Reinado – 2D – Dublado

Todos os Dias – 15h10 dublado ( PREÇO PROMOCIONAL – R$ 14,00 )

Todos os Dias – 20H15 dublado

Sala 02

Kung Fu Panda 4 – 2D – Dublado

Quinta a segunda – 15h00 dublado

PREÇO PROMOCIONAL – R$ 10,00

Imaculada – 2D – Dublado

Quinta a segunda – 17h00 18h45

The Chosen: Os Escolhidos – Temporada 4 EP. 7 e 8 – 2D – Dublado

Quinta a segunda – 20h30

PREÇO PROMOCIONAL – R$ 14,00

Sala 3

Garfield: Fora de Casa – 2D – Dublado

Todos os Dias – 15h30

PREÇO PROMOCIONAL – R$ 10,00

Furiosa: Uma Saga Mad Max – 2D – Dublado

Todos os Dias – 17h45 20h40

Sala 04

Haikiu!! A Batalha do Lixo 2D

Todos os Dias – 17h00 dublado

Todos os Dias – 18h45 legendado

Os Farofeiros 2 – 2D – Nacional

Quinta a segunda – 20h30

PREÇO PROMOCIONAL – R$ 14,00

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

Amigos Imaginários – 2D – Dublado

Todos os dias – 17h30

Todos os Dias – 15h15Â

(PREÇO PROMOCIONAL – R$ 14,00)

Planeta dos Macacos: O Reinado 2D – Dublado

Todos os dias – 19h45

Sala 02

Kung fu Panda 4Â – 2D – Dublado

Quinta a segunda – 16h30

(PREÇO PROMOCIONAL – R$ 10,00)

Garfield: Fora de Casa – 2D – Dublado

Quinta a segunda – 18h30 Â

(PREÇO PROMOCIONAL TODOS OS DIAS – R$ 10,00)

O Tar̫ da Morte Р2D РDublado

Quinta a segunda – 20h40

(PREÇO PROMOCIONAL TODOS OS DIAS – R$ 10,00)

Sala 03

Furiosa: Uma Saga Mad Max – 2D – Dublado

Todos os Dias – 17h50 20h40

Todos os Dias –Â 15h00

( PREÇO PROMOCIONAL – R$ 14,00 )