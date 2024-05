Alfredo Chaves celebra 150 anos da imigração italiana no Espírito Santo

No próximo dia 25 de maio, a cidade de Alfredo Chaves vai receber um evento para celebrar a história do Espírito Santo: a Noite Italiana. Integrando as comemorações dos 150 Anos da Imigração Italiana no Estado, o evento é organizado pelo Grupo Piccolo Benevente, com o apoio da Secretaria do Turismo (Setur), da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, da Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo (Comunitá) e do comércio local.

Noite Italiana

A Noite Italiana promete ser uma celebração vibrante, em que a cultura, a gastronomia e a música se encontram para homenagear o passado e celebrar o presente. Com uma programação repleta de atrações culturais, desde apresentações de grupos de dança até shows musicais, o evento promete encantar todas as idades. Entre os destaques estão o tradicional “tombo da polenta” e apresentações do Coral Contadini dei Polcenigo, Coral Piu Bello, Grupo Piccini dei Monti, Grupo de Dança Nona Adélia, Grupo Pietra Azzurra, Orquestra Jovem de Violões, Coral Santa Cecília, Grupo Piccolo Benevente, Banda Gioco di Mora, e para encerrar com chave de ouro, a dupla Gaby Cipriano e Luciano.

Com entrada franca, a festa tem início marcado para as 17h na Praça Colombo Guardia. Além das atrações culturais, os visitantes terão a oportunidade de degustar uma variedade de pratos típicos italianos, incluindo macarrão e polenta com molho, caldos, pizzas, doces, além de uma seleção especial de vinhos e chope artesanal.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a importância dessa festa. “Este evento não apenas celebra a herança cultural italiana no Espírito Santo, mas também mostra a importância do turismo como uma força na economia local. Estamos orgulhosos em apoiar iniciativas que enriqueçam a experiência dos visitantes. Elas fortalecem os laços comunitários e preservam nossa história”, pontuou.