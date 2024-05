Cachoeiro recebe atrações do 18º Festival Sérgio Sampaio neste sábado (11)

Cachoeiro de Itapemirim recebe, neste sábado (11), uma programação especial do 18º Festival Sérgio Sampaio, que, neste ano, recorda os 30 anos da morte do cantor cachoeirense que dá nome ao evento.

Na terra natal do artista, as atividades se concentram no auditório do Serviço Social do Comércio (Sesc), situado na Rua Joana Payer, bairro Aeroporto, a partir das 18h30, começando com um bate-papo musical entre o maestro Adilson Dillem e o jornalista Luiz Trevisan.

Em seguida, a partir das 19h30, a cantora Amélia Barreto e o músico Juliano Rabujah prestam um tributo a Sérgio Sampaio, que, ao longo de sua carreira, compôs sucessos como “Velho Bandido”, “Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua” e “Cada Lugar na Sua coisa”. Em seguida, a partir das 20h30, será a vez da cantora Cida Moreira homenagear o artista cachoeirense, encerrando o evento.

“A contribuição de artistas como Sérgio Sampaio para a cultura brasileira é imensurável, e suas canções atravessam gerações e continuam a emocionar e inspirar. Cachoeiro tem o privilégio de ser berço desse talento singular, é nosso dever preservar e celebrar sua memória. Convidamos o público a estar conosco nesta linda homenagem”, frisa Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro.

O 18ª Festival Sérgio Sampaio é uma realização do Sesc Espírito Santo e conta com o apoio da Prefeitura de Cachoeiro e diversas outras instituições.