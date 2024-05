De graça: festa no ES tem shows de Gustavo Mioto e Barões da Pisadinha

A maior Festa do Divino Espírito Santo do Brasil acontece em Viana! O símbolo de fé e cultura mais tradicional do município retorna para a 207ª edição com muitas novidades e atrações que celebram a religiosidade e história, e marcam a identidade vianense.

Com atrações locais e nacionais, o evento vai reunir sertanejo, piseiro e pagode em shows que acontecem até o dia 19 de maio. Entre as atrações do festival estão Gustavo Mioto, Barões da Pisadinha, Pele Morena, Glauco, João Filipe e Rafael, Richard Viana, Rickson Maiolli, João Pedro e Miguel e outros artistas locais. Os shows acontecem no Parque de Exposições, em Viana Sede. com entrada gratuita.

Confira a programação da festa:

17/05 – Sexta-feira

Palco Pavilhão

20h- Serginho Black

20h – Rodeio

Palco Principal

22h – Gustavo Mioto

23h30 – Rickson Maioli

01h – André Violette

18/05 – Sábado

Palco Pavilhão

20h – Rony Borges

20h – Rodeio

Palco Principal

22h – Barões da Pisadinha

00h – João Felipe e Rafael

01h – Luiz Paulo Forrozão

19/05 – Domingo

18h – Rodeio

Palco Pavilhão

16h – Waguinho Santana

Palco Principal

20h – Pele Morena

22h – Glauco

Empreendedorismo, parque de diversões, rodeio e muito mais

O festival traz ainda um espaço dedicado ao empreendedorismo vianense com mais de 45 estandes voltados à gastronomia, artesanato, agroindústria, micro e pequenas empresas e a presença de cervejarias artesanais que integram o Polo Cervejeiro da cidade.

O evento traz ainda um parque de diversões com brinquedos que prometem agitar o público e um rodeio com disputa de peões renomados do cenário nacional.

A festividade conta ainda com programação repleta de novenas, missas e procissões realizados na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Viana Sede, além de quermesse, venda de comidas típicas, leilão e sorteios, realizada pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição e que conta com apoio da Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT).