Dia das Mães: Pele Morena faz show gratuito em Cariacica

No sábado, dia 11, véspera do Dia das Mães, um evento musical especial e gratuito vai celebrar a data em homenagem às mamães, no Shopping Moxuara, em Cariacica. O show será a partir das 19 horas, com a banda capixaba Pele Morena, na praça de alimentação.

“As mães e familiares poderão esperar um show bem animado e especial, no município em que começamos nossa história, sempre com muita alegria e descontração, bem típico do perfil do Pele Morena quando se apresenta em casa. Vai ser repleto de músicas nossas e vamos cantar sucessos de outros artistas renomados, como Alcione, Thiaguinho, Belo, Sorriso Maroto e muitos outros”, avisa o músico Jhonathan Silva, integrante do grupo.

A banda formada pelos músicos Andrinho, Marlon Stefanini e Jhonathan Silva foi fundada em 1997, no próprio município de Cariacica, conquistou seu lugar de destaque na cena musical capixaba e nacional ao longo dos anos, graças ao seu estilo descontraído e sua sonoridade autêntica.

Para Janaína Barroso, gerente de marketing do Shopping Moxuara, o Dia das Mães é uma data muito especial e merece ser comemorado com experiências marcantes para curtir com a família. “Além do show com o grupo Pele Morena, que é sucesso por onde passa, o empreendimento contará com ações especiais e promocionais nas lojas, como a Compre e Ganhe, com presente composto por hidratante e desodorante corporal, a cada R$ 500,00 em compras nas lojas do centro comercial, que já começou e vai até o dia 12 de maio”, destaca a gerente.

Serviço

Dia das Mães especial – Show gratuito com o Grupo Pele Morena, a partir das 19 horas, na praça de alimentação. No repertório, músicas autorais e de outros artistas renomados, como Thiaguinho, Belo, Zeca Pagodinho, Sorriso Maroto e muitos outros.

Data: Sábado (11)

Horário: a partir das 19 horas

Local: Praça de Alimentação do Shopping Moxuara

Gratuito