Exposição de fotografias revela o cotidiano da cidade de Guaçuí

Nesta quinta-feira (16), será aberta a exposição “Janelas da Cidade: Guaçuí Cores e Vidas”, reunindo 20 obras do fotógrafo Júlio Costa, em tamanho 45×30 centímetros, tendo como temática o cotidiano da cidade de Guaçuí. A mostra segue em cartaz até 29 de maio, na Galeria Zélia Viana de Aguiar, no Teatro Municipal Fernando Torres, em Guaçuí.

A exposição é fruto de um experimento no qual o fotógrafo explorou o cotidiano da cidade de Guaçuí, capturando sua arquitetura e as pessoas que nela habitam. Seu objetivo foi retratar a diversidade da comunidade com equidade, por meio de fotos espontâneas transformadas em preto e branco.

“Escolhi essa abordagem para destacar a totalidade da experiência humana, em que todas as cores se convertem em tons de cinza. Janelas, sorrisos e olhares ganham uma nova vida nessa paleta simplificada, mostrando que, independentemente de nossas diferenças externas, somos todos iguais em nossa essência”, afirma Júlio Costa.

Segundo ele, o preto e branco representa a totalidade e a ausência, ressaltando a unidade que conecta as pessoas como seres humanos. Essa exposição é um convite para se refletir sobre a humanidade compartilhada e a beleza que reside na simplicidade da vida cotidiana.

A exposição conta com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), e também com recursos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, da Prefeitura de Guaçuí, dentro do programa de coinvestimento Fundo a Fundo da Cultura.

Serviço

Exposição “Janelas da Cidade: Guaçuí Cores e Vidas”

Com fotografias de Júlio Costa

Quando: de 16 a 29 de maio

Visitação: das 8h às 11h e das 13h às 17h

Local: Galeria Zélia Viana de Aguiar, no Teatro Municipal Fernando Torres, Guaçuí

Telefone: (28) 3553-2826