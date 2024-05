ExpoVinhos reunirá os principais produtores mundiais da bebida no ES

Considerada pela mídia especializada como a melhor feira de vinhos do Brasil, a ExpoVinhos Vitória está confirmada para acontecer em 2024. Completando 14 anos de existência, será realizada nos dias 3 e 4 de julho no Clube Álvares Cabral, na capital. O evento reúne empresários do Estado e outras regiões do País e também o público consumidor e amantes dos vinhos para conhecer o que há de melhor no mercado, em qualidade, tradição e lançamentos. Na sua última edição, a ExpoVinhos Vitória movimentou cerca de 30 milhões de reais em negócios.

Este ano o evento reunirá vinícolas de 16 países e mais de 1.400 rótulos para degustação. Então, a feira acontece no formato wine tasting, em que os participantes recebem uma taça e o guia da feira na entrada. Sendo assim, conseguem fazer seu próprio circuito de degustação.

Com a maior parte dos espaços de exposição já ocupados, a Expovinhos Vitória conta com uma programação extensa que será detalhada em breve. De antemão, haverá cursos, palestras e a decisão do Prêmio TOP Five – que reúne jurados para avaliar e decidir quais são os melhores rótulos do ano nas categorias: tinto e branco do velho mundo, tinto e branco do novo mundo, espumante e vinho de sobremesa.

ExpoVinhos

Desde a sua primeira edição, a ExpoVinhos Vitória capacitou mais de 2 mil profissionais que lidam diariamente com o vinho. São cursos básicos e avançados sobre serviço com a bebida. Participam destes cursos, empresários e profissionais a serviço do vinho nos mais diversos segmentos de mercado. São eles hotelaria, bares e restaurantes, supermercados, wine stores, dentre outros. Vale ressaltar que os cursos serão totalmente gratuitos.

O presidente do Sistema Fecomércio/ES – Sesc e Senac, Idalberto Moro, destaca a relevância do evento para a economia do Estado. “A cada ano, a ExpoVinhos se consolida como a maior feira do segmento no Espírito Santo e uma das melhores do país. É uma alegria compartilhar esse evento! A Fecomércio-ES, como correalizadora, compreende a relevância desse encontro para a economia. Recebemos empresários de outros estados e até de outros países, movimentando toda a cadeia do comércio”, ressalta.

Segundo o diretor da Rota Eventos e idealizador da ExpoVinhos Vitória, José Olavo, a expectativa é de que seja uma grande edição. “Estamos com 80% dos estandes comercializados e a nossa expectativa é de mais uma edição de grande sucesso. Acreditamos que teremos a realização de muitos negócios durante os 2 dias da melhor Feira de vinhos do Brasil”, enfatiza.

Portanto, a venda de ingressos será aberta em breve e informada nas redes sociais da feira.