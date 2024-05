Faltam 10 dias para o Festival de Alegre 🤩Garanta seu ingresso

Apenas 10 dias! O Festival de Alegre est√° cada vez mais perto e quem ainda n√£o comprou os ingressos est√° perdendo tempo. O evento agita a regi√£o Sul do estado e faz sucesso h√° d√©cadas. O Festival come√ßa no dia 30 deste m√™s e vai at√© o dia 01 de Junho, sendo realizado no Parque de Exposi√ß√Ķes de Alegre. Nos tr√™s dias de festa, mais de dez grandes artistas da m√ļsica brasileira v√£o subir ao palco.

Leia tamb√©m: ‚ÄčFestival cultural no Parque da Prainha celebra 489 anos de Vila Velha

Entre as atra√ß√Ķes confirmadas, a cantora Ludmilla se apresenta no s√°bado (01). Al√©m dela, no mesmo dia sobem ao palco o DJ Alok, Filipe Ret e outros artistas. Assim tamb√©m ser√° na quinta (30) e no s√°bado (01), j√° que o Festival de Alegre segue h√° anos a tradi√ß√£o de trazer grandes cantores para o evento. S√£o cinco shows por dia.

Em 2023 o Festival de Alegre retornou após oito anos de pausa. Com o retorno, a cidade recebeu mais de 50 mil pessoas e a expectativa é que neste ano o evento atraia ainda mais turistas de outros estados. Então, já sabe: se você não quer ficar de fora da 29ª edição dessa grande festa, confira como comprar seus ingressos.

Ingressos

Para comprar online, acesse o site festivaldealegre.com.br atrav√©s da Brasil Ticket e voc√™ pode escolher entre as op√ß√Ķes PISTA e CAMAROTE. √Č poss√≠vel tamb√©m comprar os ingressos para dias separados ou o pacote para todos os dias.

Neste ano há também a categoria meia-solidária que acrescenta 5,00 para todas as pessoas que gostariam de colaborar com as famílias que perderam suas casas e comércios nas enchentes de Abril, em Alegre e Mimoso do Sul.

J√° para comprar em pontos f√≠sicos, as op√ß√Ķes s√£o:

Helpnet – Alegre (Rua Dr. Wanderley, n¬ļ136 – Centro)

(Rua Dr. Wanderley, n¬ļ136 – Centro) Loja Flex – Gua√ßu√≠ (Pra√ßa 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro)

(Pra√ßa 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro) Itatur – Cachoeiro de Itapemirim (Rua Jairo de Matos Pereira, 41 – Santo Ant√īnio)

Programação

QUINTA-FEIRA – 30 DE MAIO:

Jorge e Mateus

Dennis DJ

Ferrugem

Samuel Rosa (Skank)

Breno e Bernardo (atração capixaba)

SEXTA-FEIRA – 31 DE MAIO:

Henrique e Juliano

Simone Mendes

KVSH

Bell Marques

Glauco (atração capixaba)

S√ĀBADO – 01 DE JUNHO:

Ludmilla

Alok

Filipe Ret

Gustavo Mioto

Samba Mlk (atração capixaba)