Festa do Morango, em Pedra Azul, divulga programação, confira!

Com uma estrutura renovada, o Centro de Eventos Morangão, em Pedra Azul, Domingos Martins, já está sendo preparado para receber mais uma edição da Festa do Morango. O tradicional evento, que este ano será realizado entre os dias 02 e 04 de agosto, terá atrações culturais, gastronômicas e musicais, como o show da cantora Luiza Andrade.

A programação dos três dias de evento foi divulgada essa semana. Além de shows ao vivo, haverá feiras de artesanato e, eleição da rainha e princesas da festa e, é claro, a atração principal da festa: a tradicional torta gigante de morango.

Durante os três dias do evento, os destaques serão as duas tortas gigantes, sendo uma fatiada no sábado (02) e a outra cortada diante do público no domingo (04). Além disso, ao longo do evento, milhares de tortas em diversos tamanhos e também fatias estarão disponíveis para venda ao público.

Foto:Divulgação

Atrações

E para começar a festa no primeiro dia de evento, sexta-feira (02), os portões abrem às 18h, com o musical ‘Noi Siamo La Storia’. O destaque da noite é para o desfile para eleição da Rainha e Princesas da 34ª Festa do Morango, seguido pelo show do grupo Os Carreteiros.

No sábado (03), a festa começa cedo, às 10h, com um almoço típico e uma série de apresentações culturais ao longo do dia. À noite, os shows são com o grupo Triad Rock’n’Blues e a atração principal, que é a cantora Luiza Andrade. Entre seus sucessos, não faltarão: “Seu Assunto Preferido” e “Vira o Jogo”. A Banda Evidance fecha a programação do sábado.

No domingo (04), a festa continua com moda de viola apresentada por Marcos Brusco, seguido pelo Gruppo Folcloristico Granello Giallo e pela Banda Brasitalia. O evento será encerrado com o show de Priscila Ribeiro e, é claro, o tão aguardado momento da corte da torta gigante.

A presidente da Associação Festa do Morango (Afemor), Lair da Penha Cebin, compartilhou sua expectativa otimista para a edição deste ano da festa. Neste ano, o Espírito Santo completa 150 anos de imigração italiana, o que torna o evento uma comemoração especial para a região.

Lair ressalta que o evento não só celebra a história da imigração italiana em Pedra Azul, mas também demonstra o crescimento da festa, que se tornou uma celebração para a cultura dos residentes. “Preparamos muitas surpresas para este evento, que retratará a chegada dos imigrantes italianos ao Brasil, e a importância de preservar e compartilhar essa rica herança cultural”, disse a presidente Afemor. Os valores dos ingressos serão divulgados nos próximos dias.

Programação da Festa do Morango 2024:

Sexta-feira (02/08)

18h – Abertura dos portões

19h – Musical Noi Siamo La Storia

21h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 34° Festa do Morango

23h – Show com Os Carreteiros

2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

Sábado (03/08)

10h – Abertura dos portões

11h – Almoço típico

11h30 – Show com Banda Brasitalia

13h30 – Apresentação do Grupo Folklorístico Infantil de Danças Italianas Picollo Benevente

14h – Corte da torta gigante

15h – Show com Andre Violette

17h – Pausa técnica

19h – Reabertura dos portões

20h – Show com TRIAD Rock’n’Blues

22h – Show com Luiza Andrade

00h – Show com Banda Evidance

02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

Domingo (04/08)

08h – Missa

09h – Abertura dos portões

10h – Moda de viola com Marcos Brusco

11h – Almoço típico

11h30 – Apresentação do Gruppo Folcloristico Granello Giallo

12h – Show com Banda Brasitalia

13h30 – Apresentação do grupo de danças Di Ballo Fiori

14h – Corte da torta gigante

14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra

15h30 – Show com Priscila Ribeiro

19h – Encerramento da festa