Festival de Alegre: falta menos de um mês para 29ª edição do evento

Faltam exatamente 22 dias para o Festival de Alegre, evento que já se tornou tradição no estado e agita a região Sul. Neste ano, o Festival vai para a 29ª edição e 12 atrações nacionais estão confirmadas. O local será o tradicional Parque de Exposições de Alegre com novidades para receber os três dias de festa no feriadão de Corpus Christi, de 30 de maio a 1 de junho de 2024.

O sucesso da edição de Junho do ano passado retomou a energia do Festival de Alegre após 8 anos de pausa. Grandes nomes da música agitaram a cidade, como Gustavo Lima, Jota Quest, Capital Inicial e Ana Castela. Com o retorno, a cidade recebeu mais de 50 mil pessoas nos 3 dias de evento. A expectativa é que neste ano o Festival atraia ainda mais turistas de outros estados.

Entre os shows principais deste ano, Jorge e Mateus retornam mais uma vez à Alegre. A dupla já esteve em outras edições do Festival e segue lançando sucessos famosos entre o público. Além deles, tem também apresentações do cantor Alok, Dennis DJ, Ludmilla, Bel Marques, outros artistas nacionais e também regionais.

Confira a programação

QUINTA-FEIRA – 30 DE MAIO:

Jorge e Mateus

Dennis DJ

Ferrugem

Samuel Rosa (Skank)

Breno e Bernardo (atração capixaba)

SEXTA-FEIRA – 31 DE MAIO:

Henrique e Juliano

Simone Mendes

KVSH

Bell Marques

Glauco (atração capixaba)

SÁBADO – 01 DE JUNHO:

Ludmilla

Alok

Filipe Ret

Gustavo Mioto

Samba Mlk (atração capixaba)

Ingressos

As vendas estão a todo vapor no site festivaldealegre.com.br através da Brasil Ticket e conta com as opções PISTA e CAMAROTE.

Neste ano há também a categoria meia-solidária que acrescenta 5,00 para todas as pessoas que gostariam de colaborar com as famílias que perderam suas casas e comércios nas enchentes de Abril deste ano, em Alegre e Mimoso do Sul.