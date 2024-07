Governo do ES lança projeto Lugares de Ler e distribui livros de autores capixabas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), realizou, na noite dessa segunda-feira (08), o lançamento do programa “Lugares de Ler”, uma ação para a difusão e o desenvolvimento da leitura no Espírito Santo. Durante o evento realizado no Palácio Anchieta, em Vitória, foi feito o lançamento coletivo de livros produzidos com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).

A solenidade teve a presença do governador Renato Casagrande; do secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha; e do filósofo indígena, escritor, ativista ambiental e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), Ailton Krenak.



“A cultura modifica o mundo. É uma alegria poder oferecer à população mais um instrumento de acesso à leitura, incentivando o hábito de ler. Todos que cultivam esse hábito sabem que a terra não é plana e que a ciência é fundamental para salvar vidas. Nossa esperança é ver um evento cultural desses recebendo tanta gente, porque a relação com a atividade cultural também é uma forma de incentivo à paz”, afirmou o governador Casagrande.



O programa “Lugares de Ler” terá duração de um ano e vai trabalhar o desenvolvimento da leitura no Estado com diversas ações de fomento abertas à comunidade, promovendo inclusão social formação dos agentes de leitura, capacitação, rodas de leitura/clubes de leitura, doação de livros, entre outras atividades por meio de outras linguagens artísticas. O programa será realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, em parceria com o Instituto Agir pela Cidadania.



Para o secretário da Cultura, o estímulo ao livro e à leitura é um pilar fundamental da busca de uma sociedade mais justa e igualitária. “Hoje é um dia potente pois unimos duas pontas essenciais da literatura: o escritor de livros e o seu destino final, que são os seus leitores. Dois atores que querem cruzar seus caminhos. O escritor quer ser lido, o leitor quer ler. Lugares de Ler é um projeto que fomenta o hábito da leitura, um projeto de base comunitária, um projeto inclusivo que olha para esses territórios que vão receber as ações e para sua trajetória. Ele fortalece o debate público tão fundamental nos dias de hoje”, explicou Fabricio Noronha.



“Que maravilha ter uma audiência com vocês. Tomara que a nossa experiência com a leitura e o livro nos dê uma outra visão de mundo, onde ao invés de termos o medo de perder a memória, a gente se edifique como uma oralidade capaz de compartilhar memórias. Compartilhar memórias através da literatura, compartilhar memórias através da arte, porque nós estamos focando no livro, mas uma das linhas de ação que o Fabricio [Noronha] mencionou aqui é música, é arte, no sentido de invenção, de criação. É dança, é performance. Então, vocês inventem. Inventem um outro mundo porque esse aqui também é uma fábrica”, disse o imortal da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak.

O Programa Lugares de Ler acontece em 10 territórios que fazem parte do programa Estado Presente em Defesa da Vida, programa que atende regiões com alto índice de vulnerabilidade social. Receberão atividades do Lugares de Ler dez territórios, sendo três em Vitória (Piedade, São Pedro e Bairro da Penha), dois em Cariacica (Nova Rosa da Penha e Padre Gabriel), e um em Vila Velha (Terra Vermelha), Serra (Carapina), Guarapari (Jabaraí), Aracruz (Jacupemba) e Linhares (Planalto).

Após a seleção, os agentes de leitura receberão uma formação em cultura e literatura e orientações para sua atuação como mediadores locais. Cada território formará seu clube de leitura com encontros semanais, que poderão incluir ações como contação de histórias, encontros com autores, oficinas de criação literária e oficinas de aprofundamento e estudo em obras literárias.



Além disso, durante o período do projeto, cada local realizará um evento especial, que pode incluir atividades como pocket show de música e literatura, monólogo cênico, sarau, exibição de filmes com bate papo, performances literárias e apresentações circenses.

Lançamento coletivo de livros

Já o tradicional lançamento coletivo de livros de autores capixabas contemplados pelo edital de Produção Literária e Incentivo à Leitura, da Secult, distribuiu exemplares das 22 obras produzidas, além de sessão de autógrafos com os próprios autores. Poesia, romance, ficção científica, contos, livro-reportagem e histórias infantojuvenis estiveram na seleção do lançamento. Os livros foram distribuídos gratuitamente no evento.



Confira a lista das obras que foram lançadas e distribuídas:

A Essência dos Dias: História de Vida do Território do Bem, de Lais de Melo Rocio

Amadè Ayè (Crianças da Terra), de Guilherme Nascimento

A Menina do Meio: Uma história Meio Infantil, Meio Adulta, de Maíne Batista

A Mulher Heroína do Queimado, Aisha Keto Korowe Detokumbo, Benedita Torreão, Princesa que Veio de Além-Mar, de Clério José Borges

Brazucas, Perdidos no Espaço: Com Muita Pressa de Chegar a Lugar Nenhum, de Marcio Miranda Moraes

Carmen – Poemas, de Moisés Nascimento

Cervical Sexta, de Fábio Mozine

Coloridos, de Gabriel Maroni

Era um Balcão de Fórmica Vermelha, de Rogério Leone (in memoriam)

Fevereiro Sangrento II – Caos Generalizado, de Marcos Bubach

Fogo de Palha, de Carla Guerson

(in)porta:nte, de Aline Prúcoli

La Abuela, de Marina Jordem Almança Possatti

O Antropófago, de Paulo Sena

O Balcão, de Filipe Ferreira Ghidetti

O Encantador de Árvores: Magia no Mulembá, de O Desconhecido Davi

Os Espinhos de uma Rosa, de Priscila Reis Andrade

Paletó Estampado, de Claudia Viúva Negra

Pó e Cia, de Vitor Miguel

Poecrítica, de Caio Ruano

Puta tem Família, de Thais Helena Leite

Um Robô Amigo, de Elijance Marques

