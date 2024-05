Inscrições abertas para Oficina de Cinema e Roteiro em Alegre

A Núcleo Produções Artísticas e a Atrom Produções trazem para Alegre a “Oficina de Cinema e Roteiro Cinematográfico”, ministrada pelo renomado diretor capixaba Alexandre Serafini, entre os dias 18 e 19 de maio. A oficina vai ser realizada na Casa da Cultura de Alegre (antiga estação ferroviária) na parte da manhã e tarde.

O horário de início será às 09:00 e se destina a toda e qualquer pessoa (exceto crianças) que tem interesse por cinema e pela prática de escrita de roteiros. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.

O produtor do projeto, Danyel Sueth, ressalta a importância do trabalho: “Tão importante quanto apresentar e fomentar trabalhos artísticos na cidade é trazer oportunidades de capacitação de ponta para que novos artistas e mais mão-de-obra cultural esteja apta para trabalhos que fortalecem a economia criativa local” afirma.

Pessoas interessadas devem entrar em contato pelo Whatsapp (28) 99935-7310 ou pelo e-mail [email protected]. Este projeto foi contemplado no edital 015/2022 da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo – SECULT/ES, e é realizado com recursos do FUNCULTURA.

Sobre o oficineiro

Diretor, produtor e roteirista, Alexandre Serafini tem uma vasta experiência no campo audiovisual, tendo começado fazendo assistências de direção antes de realizar as próprias obras: três curtas-metragens e um longa-metragem.

Lançou o CURTA-METRAGEM “OBSERVADOR” (2005), CURTA-METRAGEM “RAIZ QUE RACHA RUA” (2009), e o CURTA-METRAGEM “2 E MEIO” (2010). Em 2017 finalizou seu primeiro longa-metragem “Os incontestáveis”, filme com mais de vinte seleções em festivais nacionais e internacionais, lançado nas salas de cinema em 2018, e primeiro longa ficção do Espírito Santo a ser licenciado para uma grande plataforma de streaming, a AMAZON PRIME VIDEO.

O filme também está disponível no NET NOW, VIVO PLAY, YOUTUBE FILMES, GOOGLE PLAY, LOOKE, entre outros. Ainda foi o produtor executivo dos programas televisivos “Conexão Geral” e “Em Movimento” entre 2005 e 2010.